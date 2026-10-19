Świat Atak na konwój dyplomatów, także z Polski. Zatrzymano osiem osób Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rosnąca przemoc na Zachodnim Brzegu i rosnąca krytyka zachodnich państw wobec Izraela Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ATEF SAFADI

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O zatrzymaniach policja Izraela poinformowała w poniedziałek. Jak przekazała, doszło do nich w wyniku trwającego śledztwa dotyczącego aktów przemocy, do których doszło w weekend na Zachodnim Brzegu.

Zatrzymano osiem osób. Nie ujawniono ich tożsamości.

Atak na polskich dyplomatów

W sobotę izraelscy osadnicy zaatakowali konwój dyplomatów w miejscowości Taybeh na Zachodnim Brzegu. Znajdowali się w nim polscy dyplomaci - potwierdziło polskie MSZ. Podkreślono, że dyplomatom "nic się nie stało".

Taybeh Źródło zdjęcia: Google Maps

Przemoc izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu

Dzień wcześniej około 80 izraelskich osadników zaatakowało Palestyńczyków zbierających oliwki. Wśród poszkodowanych znalazła się amerykańska fotoreporterka "Washington Post" Heidi Levine. Według jej córki, dziennikarka doznała złamania żebra i kilku kręgów oraz poważnych obrażeń dłoni. W sobotę przechodziła operację palca, który został niemal oderwany podczas napaści - podał portal "Times of Israel".

Przemoc izraelskich osadników wobec Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu nasiliła się w tym roku, a liczba ataków wzrosła jeszcze bardziej w tygodniach poprzedzających wybory parlamentarne w Izraelu, zaplanowanych na 27 października.

Według danych ONZ, do połowy września od początku 2026 roku odnotowano ponad 1600 ataków na Palestyńczyków i ich mienie.