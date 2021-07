Atak na Polaka w Tbilisi. Mężczyzna został dźgnięty nożem

Do ataku na polskiego obywatela doszło w poniedziałek w stolicy Gruzji, Tbilisi. Jak dowiedziała się TVN24 BiS w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Polak przebywa w szpitalu i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Również w Tbilisi doszło do ataków na biuro tamtejszych aktywistów LGBT+, którzy planowali zorganizować w poniedziałek marsz równości. Marsz został odwołany.

Od rana setki przeciwników organizowania marszu równości osób LGBT protestowało przed parlamentem w Tbilisi. Jak wynika z nagrań publikowanych przez lokalną telewizję, niektórzy z nich atakowali policję i dziennikarzy. O atakach skrajnie prawicowych bojówek na co najmniej 20 dziennikarzy informowały także gruzińskie media.

Na nagraniu wideo opublikowanym przez aktywistów LGBT+ można zobaczyć, jak niezidentyfikowani mężczyźni wspinają się po budynku, gdzie znajduje się biuro aktywistów, aby dostać się na balkon. Następnie zerwali zawieszone na balkonie tęczowe flagi. Weszli też do biura i splądrowali je. Na kolejnym nagraniu widać mężczyznę z zakrwawionymi ustami i nosem, prawdopodobnie dziennikarza.

Atak na turystę z Polski

Na ulicach stolicy Gruzji w poniedziałek doszło do starć między grupami zwolenników marszu równości a jego przeciwnikami. Został też zaatakowany polski obywatel, o czym informowała w mediach społecznościowych miejscowa aktywistka Mariam Kwaraczkelia. Napisała, że mężczyzna został dźgnięty nożem z powodu kolczyka, który dla napastników miał oznaczać, że jest on homoseksualistą.

Aktywiści LGBT+ chcieli zorganizować marsz równości w stolicy Gruzji. Wywołało to protesty kontrmanifestantów. Interweniowała policja

W oświadczeniu gruzińskiego resortu spraw wewnętrznych zacytowano krewnych zatrzymanego, którzy powiedzieli, że napastnik cierpiał na problemy psychiczne. Według lokalnych mediów policja nie traktuje zdarzenia jako przestępstwa z nienawiści. Wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa, za co grozi do 15 lat więzienia.

Premier Gruzji: marsz jest nieakceptowalny

Ministerstwo wezwało aktywistów do rozwiązania marszu ze względów bezpieczeństwa. W oświadczeniu napisano, że w poniedziałek zbierały się i protestowały różne grupy, a także, że ofiarami przemocy padli dziennikarze.

Wcześniej premier Irakli Garibaszwili powiedział, że uważa marsz za "nierozsądny", dodając, że grozi to publiczną konfrontacją i jest nie do zaakceptowania dla większości Gruzinów - donosi prowadzony przez Gruzińskie Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych ONZ w Gruzji serwis internetowy "Civil Georgia". Garibaszwili został skrytykowany za to przez aktywistów.