Świat Oglądał serial o katastrofach. Wiedza przydała się po ataku na pokładzie Oprac. Ewa Żebrowska |

To on pomógł obezwładnić pilota. Spotkał się z nim premier Izraela Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę na pokładzie samolotu linii Flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. W trakcie lotu drugi pilot zaatakował kapitana i próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Rannemu kapitanowi udało się otworzyć drzwi kokpitu. Do środka weszli wówczas pasażerowie, którzy wspólnie zdołali opanować sytuację. Na pokładzie znajdowała się również druga załoga. Jej członkowie pomogli ustabilizować maszynę i bezpiecznie sprowadzić ją na ziemię w Arabii Saudyjskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pilot walczył o życie po ataku. Relacja lekarza mrozi krew

Kilka godzin później premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się z Yanivem Hayunem, jednym z pasażerów, którzy ruszyli na pomoc załodze. Mężczyzna pojawił się na spotkaniu w zakrwawionym ubraniu, w którym był podczas wydarzeń na pokładzie. - Kilka razy prosiłem o czyste ubrania - zażartował na powitanie.

Netanjahu nie krył podziwu dla jego zachowania - Jak to zrobiłeś? Jesteś bohaterem. Jesteśmy narodem lwów - powiedział, ściskając dłoń Hayuna. - Jesteś niesamowity, niesamowity - dodał. - Czy to jego? - pytał premier pokazując ślady krwi na koszulce mężczyzny. - Tak, jego - odparł i dodał: - Myślę, że powrót do zdrowia zajmie mu trochę czasu.

Binjamin Netanjahu i Yaniv Hayun Źródło zdjęcia: Reuters

Pasażer obezwładnił napastnika

Podczas spotkania Hayun szczegółowo opowiedział premierowi, co działo się na pokładzie i w jaki sposób dostał się do kokpitu. - Kiedy wszedłem do środka zobaczyłem napastnika za przyrządami, pomiędzy siedzeniami. (...) Ktoś jeszcze wszedł ze mną. Chwyciłem napastnika, założyłem mu chwyt duszący i odciągnąłem - opowiadał.

Netanjahu dopytywał, co napastnik robił przy przyrządach. - Próbował zniszczyć przyrządy by unieruchomić samolot - odparł mężczyzna. - Wyciągnęliśmy go. To wszystko trwało sekundy. A nos samolotu zanurkował, o tak... - stwierdził, pokazując ręką gest opadania. - Zawołałem Izraelczyków z pokładu i przyszło dwóch facetów. Przyparliśmy go do podłogi. Ja odskoczyłem i złapałem za kontroler (wolant) i zacząłem ciągnąć go do tyłu.

Binjamin Netanjahu i Yaniv Hayun Źródło zdjęcia: Reuters

Wiedziałeś, jak to zrobić? - dziwił się premier. - Oglądam "Katastrofę w przestworzach" (serial dokumentalny - red.) - odparł mężczyzna, a odpowiedź wyraźnie rozbawiła szefa izraelskiego rządu. - Naprawdę panie premierze. Samolot zaczął się trochę prostować, wtedy pilot powiedział mi, że przejmuje kontrolę.

Motyw ataku nieznany

Dotychczas nie ujawniono, co było motywem ataku drugiego pilota na kapitana. Izraelski minister obrony Israel Katz określił zdarzenie jako "próbę ataku terrorystycznego". Donald Trump, cytowany przez "The Guardian", stwierdził z kolei, że drugi pilot był "prawdopodobnie terrorystą albo jakimś szaleńcem".

Tuż po incydencie Netanjahu pochwalił osoby, które ruszyły na pomoc załodze. - Uratowali wiele istnień. Zapobiegli wielkiej katastrofie - powiedział.

Redagował AM