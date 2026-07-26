Świat Kanclerz Niemiec zabrał głos po ataku na tłum ludzi podczas parady równości w Berlinie Oprac. Filip Czerwiński |

Służby w Berlinie w pobliżu miejsca ataku na paradę równości (25.07.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Clemens Bilan/PAP/EPA

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- W naszym społeczeństwie nie ma miejsca dla ekstremistów - oświadczył kanclerz Friedrich Merz w Berlinie przed kościołem św. Marii, gdzie odbywała się w niedzielę msza w intencji ofiar sobotniego zamachu na paradę. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób został rannych.

- Te ataki mają tylko jeden cel - podzielić nasze społeczeństwo i pozbawić je otwartości i wolności - powiedział Merz. Dodał, że Niemcy nie pozwolą, aby "trucizna terroryzmu" przedostała się do społeczeństwa.

Kanclerz zapewnił także, że urzędnicy państwowi zrobią wszystko, co w ich mocy, aby pojmać sprawcę bądź sprawców ataku. Podkreślił, że będzie działać w "zdecydowany, ale również przemyślany sposób". Zadeklarował swoje wsparcie dla ofiar zamachu i podziękował służbom za "błyskawiczną reakcję".

Atak podczas parady równości

W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi na alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się parada równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych.

Do tragedii doszło w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Domniemany sprawca, 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego (IS), wciąż jest poszukiwany. Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.