"To był najcięższy dzień dla Lwowa podczas tych 500 dni"

Sadowy: to katastrofa dla miasta

- To jest katastrofa dla miasta. Lwów cały czas był miastem bezpiecznym. U nas nie ma militarnych obiektów, wszystkie obiekty militarne były wywiezione ze Lwowa na początku wojny, w tych pierwszych dniach i Rosjanie o tym wiedzą. (...) To jest państwo barbarzyńskie - stwierdził.

Według mera miasta Rosjanie, atakując miasto, chcą pokazać, że "nie ma żadnego bezpiecznego miejsca w Ukrainie ". Atak ma także, według Sadowego, znaczenie symboliczne. - Kijów to jest serce Ukrainy, a Lwów to dusza Ukrainy - dodał.

Sadowy: dzisiaj walczymy za demokrację w Polsce, Niemczech i USA

Agresja Rosji na Ukrainę trwa już 500 dni. - To jest odpowiedzialność przed tymi, którzy będą później. To jest szansa mieć wolne, niepodległe państwo - powiedział na temat swoich odczuć i wniosków płynących z tego czasu. - Ukraińska armia to nie jest sto tysięcy, to 40 milionów - dodał. - Dzisiaj walczymy za demokrację w Polsce, w Niemczech, w Stanach (Zjednoczonych - red.) - stwierdził.