Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Atak na lotnisko. Rosyjscy najemnicy pilnują tam tysiąca ton tlenku uranu

lotnisko
Atak na lotnisko Diori Hamani w stolicy Nigru. Zdjęcia satelitarne
Źródło: Reuters
Lotnisko Diori Hamani w stolicy Nigru Niamey zostało zaatakowane najprawdopodobniej przez dżihadystycznych bojowników. Znajduje się tam baza wojskowa, w której przebywają rosyjscy najemnicy i gdzie składowane jest około tysiąc ton koncentratu tlenku uranu.

Według lokalnych źródeł, na które powołała się agencja Reuters, około północy na lotnisku wybuchła strzelanina, po tym jak niezidentyfikowana grupa zbrojna zaatakowała posterunek wartownika. Walki trwały około dwóch godzin.

Położone 10 kilometrów od centrum stolicy Nigru Niamey lotnisko cywilne to w rzeczywistości rozbudowany kompleks wojskowy.

W bazie składowany jest tlenek uranu

To tam do lipca 2024 roku znajdowała się 101. baza lotnicza, w której stacjonowali żołnierze armii Stanów Zjednoczonych obsługujący drony - między innymi MQ-9 - wykorzystywane do śledzenia grup bojowników powiązanych z Al-Kaidą i tak zwanym Państwem Islamskim, w tym JNIM (Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów), która najprawdopodobniej stoi za nocnym atakiem.

Po naciskach junty wojskowej, rządzącej Nigrem od lipca 2023 roku, Amerykanie opuścili tę bazę, w której wkrótce stacjonować będą kupione niedawno od Turcji drony TAI Aksungur i Bayraktar TB2.

W odrestaurowanych niedawno budynkach przylegających do portu lotniczego znajduje się również siedziba połączonych sił Nigru, Burkina Faso i Mali. Taką wspólną armię, w ramach Sojuszu Państw Sahelu (AES), powołały w ubiegłym roku trzy rządzone przez wojsko kraje Afryki Zachodniej do walki z zagrażającymi im dżihadystami.

Lotnisko Diori Hamani w stolicy Nigru Niamey zostało zaatakowane przez islamskich bojowników
Lotnisko Diori Hamani w stolicy Nigru Niamey zostało zaatakowane przez islamskich bojowników
Źródło: Reuters

Spory o uran

W bazie stacjonują również najemnicy rosyjscy z powstałego w ubiegłym roku Korpusu Afrykańskiego podporządkowanemu rosyjskiemu ministerstwu obrony. Pilnują przechowywanego w magazynach lotniska tysiąca ton stężonego tlenku uranu, z powodu koloru zwanego żółtym ciastem.

Uran ten pochodzi z kopalni Arlit położonej w północnej części Nigru, w której przez lata głównym udziałowcem była francuska firma Orano, nim nie została wyproszona z kraju w ubiegłym roku.

Na lotnisko uran trafił w listopadzie ubiegłego roku i jest obecnie przedmiotem sporu pomiędzy Orano a juntą wojskową, która sprzedała go Rosjanom planującym przetransportować go do portu w sąsiednim Togo. Jednak po dyplomatycznych naciskach Paryża na Niamey, transakcja została zawieszona, a uran utknął w magazynach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Z bazy 101 odlecą ostatni Amerykanie. Zostaną rosyjscy najemnicy

Z bazy 101 odlecą ostatni Amerykanie. Zostaną rosyjscy najemnicy

Siły rosyjskie weszły do bazy, w której są wojska USA

Niger nie poinformował, czy w nocnym starciu ktoś zginął. Oficjalnie jedynym dotychczas poszkodowanym jest ASKY, przewoźnik z Togo, którego dwa samoloty stojące w tym czasie na płycie lotniska zostały podziurawione kulami.

Aby uspokoić kilka linii lotniczych wciąż obsługujących połączenia z Nigrem, dyrektor Krajowej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC), płk Hamadou Ousseini Ibrahim poinformował w czwartek w nocy, że "po wydarzeniach na międzynarodowym lotnisku Diori Hamani (...) działania związane z ruchem lotniczym trwają bez zakłóceń".

Jednak francuski portal JeuneAfriqu uznał, że junta wojskowa ukrywa szczegóły nocnej strzelaniny, podczas której prawdopodobnie uszkodzone zostały również samoloty wojskowe armii nigerskiej, a kule napastników trafiły też w magazyn z uranem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Udostępnij:
TAGI:
NigerRosja
Czytaj także:
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
BIZNES
imageTitle
Andrea Bocceli, hołd dla Armaniego i 1200 wolontariuszy. To będzie wyjątkowe otwarcie
EUROSPORT
Silny mróz, szron na oknach, zimno
Alarmy przed mrozem. Będzie ich coraz więcej
METEO
Nuuk, stolica Grenlandii
Próbował wywiesić flagę USA w Nuuk. Na "żart" zareagowały władze Grenlandii
Świat
imageTitle
Odwrócili losy finału i obronili tytuł
EUROSPORT
Mróz w Polsce
Przed nami mroźny początek weekendu
METEO
Funkcjonariusze celno-skarbowi podczas kontroli (ilustracyjne)
Zatrzymany na autostradzie. W aucie narkotyki warte 2,5 miliona
WARSZAWA
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Złamali prawo, czeka ich deportacja
WARSZAWA
Mark Carney
"Oczekuję, że amerykańska administracja będzie szanować suwerenność Kanady"
Świat
Protest w Minneapolis
"Car od granicy" zapowiada wycofanie części agentów federalnych z Minnesoty
Świat
Viktor Orban
Większość Węgrów uważa, że Orban jest "zmęczony" i "niekompetentny". Sondaż
Świat
Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach najbardziej utrudnia funkcjonowanie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach i o kulach
Nieodśnieżone chodniki, oblodzone podjazdy. Zima w mieście to dla nich koszmar
Alicja Glinianowicz
Prezydent USA Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth
Media: Trump otrzymał szereg opcji uderzeń na Iran
Świat
Akcja policji na Targówku
Zarzuty po interwencji na Targówku, problemy mistrza olimpijskiego, Trump przekonał Putina
TO WARTO WIEDZIEĆ
1 godz
pc
Stworzył fundamenty "Heweliusza". "To nie dokument, chcieliśmy pokazać emocje"
Monika Olejnik. Otwarcie
imageTitle
Lyon najlepszy, udany dzień Polaków. Oni grają dalej w Lidze Europy
EUROSPORT
imageTitle
Bednarek aktywny w ataku. Gol Ziółkowskiego uratował Romę
EUROSPORT
Państwo Ziębowie i ich córka, Julia
Stracili córkę przez nękanie. Teraz apelują: ludzie, obudźcie się
Adrianna Otręba
Joanna Kryńska z nagrodą Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia
Joanna Kryńska z nagrodą Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia
Zdrowie
imageTitle
Kiedy zawody Pucharu Świata w Willingen? Zobacz terminarz skoków
EUROSPORT
Donald Trump
Trump twierdzi, że "Putin się zgodził". Zełenski reaguje
Świat
Wizualizacja przemieszczania się pyły z Afryki Północnej nad Europę
Pył z Sahary znów nad Europą
METEO
Zmarł nadinspektor Jerzy Stańczyk
Był "jedną z najważniejszych postaci w historii policji"
WARSZAWA
imageTitle
Małysz i Piesiewicz spotkali się z ministrem sportu. "Żadnych zmian"
EUROSPORT
Michał Biliewcz
Odmówił mu Duda, odmówił Nawrocki. Bilewicz: drobna uciążliwość
"Kropka nad i"
shutterstock_339659186
Jogurt ze szkłem. Ostrzeżenie
BIZNES
"Wielki Marty" reż. Josh Safdie
"Klątwa" DiCaprio i pierwsze "oscarowe brudy"
Tomasz-Marcin Wrona
pałac prezydencki
Zaproszenie "enigmatyczne, bez agendy, bez informacji". Co zostanie ze spotkania u prezydenta?
"FAKTY PO FAKTACH"
Ogrzewany namiot
Nadchodzą mrozy. W tych miejscach będzie można się ogrzać
WARSZAWA
imageTitle
Półfinałowe hity w Melbourne. Plan transmisji 13. dnia Australian Open
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica