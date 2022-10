Atak na Kijów. Ekspert: Putin sam przyznał się do zbrodni wojennej

Prezydent Rosji Władimir Putin, mówiąc o ataku na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej, przyznał się do zbrodni wojennej - zwrócił uwagę analityk Rusłan Lewijew z wywodzącego się z Rosji projektu Conflict Intelligence Team, który monitoruje przebieg wojny i dokumentuje zbrodnie wojenne.

- To bardzo ważne, słowa o ataku na cele energetyczne są faktycznie przyznaniem się do zbrodni wojennej. Atak na infrastrukturę energetyczną jest atakiem na infrastrukturę cywilną. Atak na obiekty energetyczne i pozbawienie elektryczności kilku obwodów nie wpłynie na sytuację wojskową, nie spowoduje, że posypie się front czy poddadzą się ukraińscy żołnierze - wskazał analityk.

Lewijew: to zbrodnia wojenna, której celem jest terroryzowanie cywilów

Jak dodał, nie może być mowy o żadnym uzasadnieniu tych ataków z punktu widzenia wojskowego. - To jest wyłącznie terroryzowanie ludności. To zbrodnia wojenna, której celem jest terroryzowanie cywilów - zaznaczył Lewijew.

Rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę

W wyniku poniedziałkowego rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na ponad 20 miejscowości na Ukrainie zginęło co najmniej 19 osób, a 105 zostało rannych - podał we wtorek portal "Kyiv Independent", powołując się na ukraińską państwową służbę ds. sytuacji kryzysowych. W następstwie ataku doszło do poważnych zniszczeń ukraińskiej infrastruktury energetycznej i wiele regionów Ukrainy zostało pozbawionych elektryczności i wody.