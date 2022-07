ABC News: Secret Service usunęła wiadomości swoich agentów. Senatorowie chcą "dotarcia do prawdy"

Secret Service zajmująca się ochroną najważniejszych osób w Stanach Zjednoczonych usunęła wiadomości tekstowe swoich pracowników z 5 i 6 stycznia 2021 roku - poinformowała w piątek amerykańska ABC News powołująca się na dokumenty, do których miała dostęp. Usunięcie tych wiadomości miało wyjść na jaw, ponieważ poproszono o dostęp do nich w ramach badania okoliczności ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych w styczniu 2021 roku.

Działanie Secret Service (USSS) nadzorowane jest przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS). Stacja ABC News w piątek poinformowała o dotarciu do listu Biura Inspektora Generalnego w tym Departamencie, który wysłany został do przedstawicieli senackich komisji zajmujących się m.in. badaniem okoliczności ataku zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

Usunięte wiadomości Secret Service

Z listu tego wynika, że "wiele wiadomości tekstowych Secret Service z 5 i 6 stycznia 2021 roku zostało usuniętych w ramach programu wymiany urządzeń". Stało się tak mimo, że Inspektor Generalny wcześniej wnioskował o dostęp do tych wiadomości. "USSS wykasował te wiadomości po wniosku OIG (Biura Inspektora Generalnego - red.) o dostęp do komunikacji elektronicznej USSS w ramach badania okoliczności wydarzeń na Kapitolu z 6 stycznia", miał napisać Inspektor Generalny Joseph Cuffari cytowany przez ABC News.

W liście Cuffariego miano również stwierdzić, że pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego twierdzili, że nie mają upoważnienia do przekazywania im bezpośrednio takich danych, co doprowadziło do "trwających tygodnie opóźnień".