Apel wnuczki 85-latki porwanej przez Hamas. "Nie wiemy, jak długo wytrzyma bez leków"

Atak Hamasu na Izrael. Porwanie 85-latki

- W żaden sposób nie potrafię zrozumieć, jak ktoś może uznać, że porywanie 85-letniej kobiety, dzieci czy niemowlaków ma jakiś sens. To jest nieludzkie - podkreśliła cytowana przez Reuters wnuczka Adar. Przekazała również, że stan jej babci może szybko się pogorszyć. - Nie wiemy, jak długo wytrzyma bez leków - mówi Reuterowi. I dodaje: - Mam nadzieję, iż zrozumieją, że ci ludzie nie zrobili im nic złego, i traktują ich w porządku. Proszę, oddajcie nam ich. Nie zrobili nic złego - zaapelowała do terrorystów Adar.

Atak Hamasu na Izrael. Ofiary

Izraelskie kanały telewizyjne podały w poniedziałek, że liczba ofiar śmiertelnych ataku Hamasu po stronie izraelskiej wzrosła do 900 osób. Co najmniej 2600 zostało rannych, a dziesiątki wzięto do niewoli. Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało, że w izraelskich nalotach zginęło już co najmniej 687 Palestyńczyków, a 3726 zostało rannych.