Atak na szkołę w Iranie. Nowe informacje ze śledztwa

Nowe nagranie z ataku na szkołę w Minab pokazuje amerykański pocisk manewrujący Tomahawk Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał dziennik "The New York Times", powołując się na urzędników wtajemniczonych w sprawę, ustalenia Pentagonu mają charakter wstępny, a wiele pytań dotyczących ataku wciąż pozostaje nierozstrzygniętych.

Według gazety szkoła podstawowa dla dziewcząt, która znajduje się obok bazy marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, została wpisana na listę celów przez oficerów Dowództwa Centralnego (CENTCOM) w oparciu o nieaktualne dane agencji wywiadowczej Pentagonu, DIA.

Groby przygotowane dla ofiar izraelskiego-amerykańskiego nalotu na szkołę w Minabie. Zdjęcie udostępnione przez irański departament prasy zagranicznej Źródło: PAP/EPA/HANDOUT

Nieaktualne dane wywiadowcze

"NYT" już wcześniej podawał, że szkoła wchodziła kiedyś w obręb bazy, ale została z niej wydzielona nie później niż w 2016 roku.

Według źródeł dziennika, w "kodach celu", dostarczonych przez Agencję Wywiadu Obronnego (Defense Intelligence Agency), oznaczono budynek szkoły jako cel wojskowy i przekazano takie dane Dowództwu Centralnemu. Śledczy nie rozumieją jeszcze w pełni, w jaki sposób nieaktualne informacje zostały przesłane do CENTCOM ani czy Agencja Wywiadu Obronnego zaktualizowała te dane.

Wcześniej "The Washington Post" donosił, że w układaniu listy celów wojsko wspomagało się systemem Maven, napędzanym przez popularny model AI Claude firmy Anthropic. Według "NYT" śledczy uważają, że błąd był prawdopodobnie wynikiem ludzkiej pomyłki.

Szkoła w Minabie przed i po ataku Źródło: Vantor/Reuters

Zmieniające się tłumaczenia Trumpa

Komentując sprawę, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odparła tylko, że śledztwo wciąż jest w toku.

Prezydent Trump początkowo zrzucał winę za atak na Iran i jego niecelne rakiety. Potem, po ujawnieniu nagrania, na którym widać, że w budynek trafiła rakieta Tomahawk, Trump fałszywie twierdził, że Iran też posiada te pociski. Dociskany, dodał jednak, że nie ma na ten temat wystarczającej wiedzy i zaakceptuje wyniki dochodzenia. W środę prezydent USA utrzymywał, że "nic nie wie" o doniesieniach "NYT" na temat ataku na szkołę w Minabie.

W wyniku uderzenia miało zginąć 175 osób, z czego większość to dzieci. "NYT" ocenił, że jest to z pewnością jeden z najtragiczniejszych w skutkach błędów wojska w ostatnich dekadach.

Opracował Filip Czerwiński /akw