Świat

Atak na szkołę w Iranie. Nowe informacje ze śledztwa

Ciała ofiar ataku na szkołę w Minabie - fotografia trzymana na proteście w Belgradzie, który odbył się 10 marca 2026 roku
Nowe nagranie z ataku na szkołę w Minab pokazuje amerykański pocisk manewrujący Tomahawk
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że to siły Stanów Zjednoczonych zbombardowały szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie. Miało to być skutkiem nieaktualnych danych wywiadu wojskowego, gdyż budynek ten był w przeszłości częścią bazy wojskowej.

Jak przekazał dziennik "The New York Times", powołując się na urzędników wtajemniczonych w sprawę, ustalenia Pentagonu mają charakter wstępny, a wiele pytań dotyczących ataku wciąż pozostaje nierozstrzygniętych.

Według gazety szkoła podstawowa dla dziewcząt, która znajduje się obok bazy marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, została wpisana na listę celów przez oficerów Dowództwa Centralnego (CENTCOM) w oparciu o nieaktualne dane agencji wywiadowczej Pentagonu, DIA.

Groby przygotowane dla ofiar izraelskiego-amerykańskiego nalotu na szkołę w Minabie. Zdjęcie udostępnione przez irański departament prasy zagranicznej
Groby przygotowane dla ofiar izraelskiego-amerykańskiego nalotu na szkołę w Minabie. Zdjęcie udostępnione przez irański departament prasy zagranicznej
Źródło: PAP/EPA/HANDOUT

Nieaktualne dane wywiadowcze

"NYT" już wcześniej podawał, że szkoła wchodziła kiedyś w obręb bazy, ale została z niej wydzielona nie później niż w 2016 roku.

Według źródeł dziennika, w "kodach celu", dostarczonych przez Agencję Wywiadu Obronnego (Defense Intelligence Agency), oznaczono budynek szkoły jako cel wojskowy i przekazano takie dane Dowództwu Centralnemu. Śledczy nie rozumieją jeszcze w pełni, w jaki sposób nieaktualne informacje zostały przesłane do CENTCOM ani czy Agencja Wywiadu Obronnego zaktualizowała te dane.

Wcześniej "The Washington Post" donosił, że w układaniu listy celów wojsko wspomagało się systemem Maven, napędzanym przez popularny model AI Claude firmy Anthropic. Według "NYT" śledczy uważają, że błąd był prawdopodobnie wynikiem ludzkiej pomyłki.

Szkoła w Minabie przed i po ataku
Szkoła w Minabie przed i po ataku
Źródło: Vantor/Reuters

Zmieniające się tłumaczenia Trumpa

Komentując sprawę, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odparła tylko, że śledztwo wciąż jest w toku.

Prezydent Trump początkowo zrzucał winę za atak na Iran i jego niecelne rakiety. Potem, po ujawnieniu nagrania, na którym widać, że w budynek trafiła rakieta Tomahawk, Trump fałszywie twierdził, że Iran też posiada te pociski. Dociskany, dodał jednak, że nie ma na ten temat wystarczającej wiedzy i zaakceptuje wyniki dochodzenia. W środę prezydent USA utrzymywał, że "nic nie wie" o doniesieniach "NYT" na temat ataku na szkołę w Minabie.

W wyniku uderzenia miało zginąć 175 osób, z czego większość to dzieci. "NYT" ocenił, że jest to z pewnością jeden z najtragiczniejszych w skutkach błędów wojska w ostatnich dekadach.

1 godz 13 min
"Przez trzydzieści parę lat Netanyahu nie mógł znaleźć frajera, a teraz znalazł"
Ciekawe czasy

Opracował Filip Czerwiński /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andrej Cukcic/PAP/EPA

