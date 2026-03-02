Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wzrosła liczba poległych żołnierzy USA

Eksplozja w Teheranie. Zdjęcie z 2 marca 2026 roku
Iran. Telewizja publiczna nadaje przemówienie Trumpa
Źródło: TVN24
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że liczba amerykańskich żołnierzy poległych w operacji przeciwko Iranowi wzrosła do sześciu. Wcześniej tego dnia informowano o czterech poległych.

Według stanu z godziny 16 (godziny 22 w Polsce) sześciu żołnierzy zginęło w akcji - napisano w poniedziałkowym komunikacie. "Amerykańskie siły niedawno odzyskały szczątki dwóch żołnierzy, uznanych wcześniej za zaginionych, z obiektu, który został zaatakowany podczas początkowych irańskich ataków w regionie" - napisano. Nie wiadomo, w którym kraju polegli.

Według CNN pierwszych czterech żołnierzy zginęło w ataku dronowym w Kuwejcie.

Rzecznik CENTCOM przekazał wcześniej w poniedziałek, że od początku operacji poważnie rannych zostało 18 amerykańskich wojskowych.

Amerykańskie dowództwo informowało, że czwarty poległy żołnierz "został poważnie ranny podczas pierwszych ataków Iranu i ostatecznie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń". Jak dodano, "główne operacje bojowe są kontynuowane". Dowództwo poinformowało, że tożsamość poległych jest utajniana do 24 godzin po powiadomieniu najbliższej rodziny.

W niedzielę Dowództwo Centralne USA informowało o śmierci trzech żołnierzy i pięciu poważnie rannych.

ZOBACZ TEŻ: Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Amerykańskie myśliwce "omyłkowo zestrzelone" przez sojuszników

Amerykańskie myśliwce "omyłkowo zestrzelone" przez sojuszników

Siły USA zniszczyły 11 irańskich okrętów

Siły USA zniszczyły 11 irańskich okrętów

RELACJA

Ataki na Iran i odwet

Od soboty trwają wspólne ataki USA i Izraela na Iran, w których zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. Teheran odpowiedział nalotami na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowali Justyna Sochacka i Adam Styczek /lulu, akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USAIranIzrael
Czytaj także:
Jerzy Marek Nowakowski i Bogusław Pacek
"Cały świat lekko zamarł. Nie wiadomo, jak zareaguje zradykalizowany świat islamski"
KROPKA NAD I
imageTitle
Zakrywanie ust. To może wkrótce kończyć się czerwoną kartką
EUROSPORT
Robert Fico, Viktor Orban
Fico: Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie
BIZNES
imageTitle
Płakała raz po raz. "Miałam dość mężczyzn"
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Ogłoszą kandydata PiS na premiera. Znamy datę
Polska
Gęsta mgła
Mglista noc i poranek. IMGW ostrzega
METEO
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Incydent z udziałem policyjnego Black Hawka. Decyzja sądu
WARSZAWA
shutterstock_1690908274
Gorąco w cieśninie Ormuz. Irańczycy grożą podpalaniem statków
BIZNES
imageTitle
Przepych, elegancja i zabytkowe Ferrari. Sekretny ślub gwiazdy Formuły 1
EUROSPORT
Irański okręt zniszczony przez USA
Siły USA zniszczyły 11 irańskich okrętów
RELACJA
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek
WARSZAWA
Marcin Celejewski
Grupa Azoty z nowym zarządem i prezesem
BIZNES
Kropka nad i
Polka w Katarze: Nastroje są różne. Wszyscy po prostu czekają
KROPKA NAD I
imageTitle
Zabójczy Grzybek. Dublet obrońcy dał wygraną Zagłębiu
EUROSPORT
Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski: stanowczo apelujemy
BIZNES
Pustki w Dubaju, 1 marca 2026 roku
Konsul Polski w ZEA: ambasada pracuje w trybie kryzysowym
Świat
Larnaka, Cypr
MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"
BIZNES
Protest wspierający Iran odbył się m.in. w Manili na Filipinach
"Bardzo duże ryzyko niepowodzenia". Ekspert o jednym z celów ataku na Iran
Świat
imageTitle
Walka na całego o ekstraklasę. Zwycięski gol w 90. minucie
EUROSPORT
imageTitle
Mundial w USA jak igrzyska w Berlinie? Ostry komentarz właściciela Pogoni
EUROSPORT
Cieśnina Ormuz
W Cieśninie Ormuz "płonie tankowiec trafiony dronami"
Świat
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką
WARSZAWA
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
WARSZAWA
shutterstock_2688189263
Gigant inwestuje. Akcje w górę
BIZNES
Donald Trump
Trump zaprosił Polaka na scenę. "Dziękuję, Karol"
Świat
Strażak (zdjęcie ilustracyjne)
Wyczuli ulatniający się gaz w szkole. Ewakuowano blisko pięćset osób
Trójmiasto
Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek
Komitet wyborczy Karola Nawrockiego ukarany
BIZNES
imageTitle
Wielka wpadka podczas mistrzostw USA
EUROSPORT
PREMIUM MARK ZUCKERBERG / FACEBOOK smartfon dziecko shutterstock_172896839
Zakaz mediów społecznościowych. Władze zaczynają konsultacje
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica