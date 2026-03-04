Hegseth: Siły powietrzne Iranu już nie istnieją. My się dopiero rozkręcamy

Hegseth: my się dopiero rozkręcamy Źródło: TVN24

Hegseth mówił na środowej konferencji prasowej o operacji "Epicka Furia" przeciwko Iranowi. Powiedział, że USA zwyciężają w wojnie.

Dodał, że tak jak zapowiedział prezydent USA Donald Trump, "nadciągają potężniejsze fale". - My się dopiero rozkręcamy. Przyspieszamy. Nie zwalniamy - zapewnił.

Ocenił, że "zdolności obronne Iranu znikają z sekundy na sekundę". Szef Pentagonu powiedział też, że "siły powietrzne Iranu już nie istnieją".

Hegseth przekazał, że USA i Izrael będą mieć kompletną kontrolę nad przestrzenią powietrzną Iranu w ciągu niecałego tygodnia.

- To nie miała być uczciwa walka. Kopiemy ich, gdy już leżą - mówił.

Generał Dan Caine podczas wystąpienia razem z sekretarzem obrony powiedział, że z uwagi na to, iż "przeciwnik nie ma już możliwości strzelania do nas, dowództwo centralne odchodzi od wielkich pakietów uderzeniowych". Dodał, że teraz będą to uderzenia precyzyjne na całym terytorium Iranu.

Przekazał też, że ataki te mogą być teraz przeprowadzane coraz dalej od granic Iranu.

