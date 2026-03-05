Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Prezydent Donald Trump został namaszczony przez Jezusa, aby zapalić sygnał w Iranie, który spowoduje Armagedon i będzie oznaczał powrót Chrystusa na ziemię - takimi informacjami część (wciąż można przypuszczać, że niewielka) amerykańskich oficerów próbuje przekonywać swoich żołnierzy do większego zaangażowania w wojnę z Iranem. Takie informacje przekazywał amerykańskim mediom Michael L. "Mikey" Weinstein, założyciel i prezes Wojskowej Fundacji Wolności Religijnej. I to on zwracał uwagę, że przekaz ten może nie nastrajać żołnierzy szczególnie optymistycznie, bo poza informacją, że nie ma się czym martwić, gdyż "wszystko to jest planem Boga", żołnierze słyszą również, że wojowniczy Jezus przeleje krew ofiar, która uformuje się w wielką rzekę krwi o długości 200 mil i głębokości czterech i pół stopy. A wszystko to w ramach wielkiej apokaliptycznej wojny.

Apokaliptyczna wojna z islamem

I choć te słowa mogą się wydawać w Polsce niewiarygodne, to naprawdę wpisują się w pewien typ amerykańskiej religijności chrześcijańskiej.