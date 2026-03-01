Armia USA: zginęło trzech naszych żołnierzy, pięciu ciężko rannych

Według stanu z godz. 9.30 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 15.30 w Polsce) trzech żołnierzy USA zginęło, a pięciu zostało poważnie rannych podczas operacji "Epickia Furia" - czytamy w komunikacie amerykańskiego dowództwa CENTCOM.
Jak dodano, kilku żołnierzy odniosło lekkie obrażenia od odłamków oraz doznało wstrząsu mózgu. Są w trakcie powrotu do służby - zaznaczyło CENTCOM. "Główne działania bojowe są kontynuowane, trwają działania ratownicze" - podkreśliło dowództwo.
"Sytuacja jest dynamiczna, dlatego z szacunku dla rodzin wstrzymamy się z publikacją dodatkowych informacji, w tym tożsamości poległych żołnierzy, do 24 godzin po powiadomieniu ich najbliższych" - zapowiedziano.
W sobotę CENCTOM informowało, że podczas operacji nie poległ żaden amerykański żołnierz.
Opracował Filip Czerwiński/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH