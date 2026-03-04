Amerykanie ewakuują część personelu dyplomatycznego z Cypru

Greckie wojsko w pobliżu Cypru

"3 marca 2026 roku Departament Stanu zezwolił pracownikom dyplomatycznym USA, którzy nie są niezbędni w sytuacjach nadzwyczajnych oraz członkom ich rodzin na opuszczenie Cypru ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa" - napisała ambasada USA na Cyprze.

Ma to związek z zagrożeniem atakami rakietowymi i dronowymi Iranu. Teheran od kilku dni prowadzi naloty na szereg państw Bliskiego Wschodu w odpowiedzi na sobotni izraelsko-amerykański atak na tej kraj.

Security Alert - Cyprus: The State Department updated the Travel Advisory for Cyprus to reflect the authorized departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel. Read the full advisory: https://t.co/Z4gciS8SY9 pic.twitter.com/8fVoTRDwv2 — U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) March 4, 2026 Rozwiń Źródło: X/U.S. Embassy Cyprus

Irańskie drony nad Cyprem

W środę rano Cypr poinformował o wykryciu podejrzanego obiektu w pobliżu libańskiej przestrzeni powietrznej. Przestrzeń nad lotniskiem w Larnace została zamknięta - przekazał Reuters. Dwa samoloty, które przygotowywały się do lądowania na lotnisku w Larnace, zostały przekierowane.

Jak dodała agencja, dwa greckie myśliwce F-16 wystartowały z Cypru w celu przechwycenia obiektu.

Baza lotnicza Akrotiri Źródło: Reuters

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek trafiona irańskim dronem została brytyjska baza wojskowa Akrotiri na Cyprze. Nikt nie został ranny, a dron wyrządził niewielkie szkody w infrastrukturze.

Opracował Mikołaj Gątkiewicz