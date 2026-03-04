Amerykanie ewakuują część personelu dyplomatycznego z Cypru

- W środę rozpoczną się uroczystości pogrzebowe zabitego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Potrwają trzy dni.
- W operacji przeciw Iranowi ze strony USA bierze udział ponad 50 tysięcy żołnierzy, 200 myśliwców, dwa lotniskowce i bombowce.
- Od poniedziałku trwa ofensywa sił Izraela na Liban, w odpowiedzi na ataki ze strony tego kraju. We wtorek poinformowano o wkroczeniu tam izraelskich wojsk.
- Iran zaatakował amerykańską ambasadę w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie, a prezydent USA Donald Trump zapowiedział odwet.
- W wyniku irańskich ataków ucierpiały też między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. Gdzie spadły rakiety - pokazujemy na mapach tutaj >>>
- Są problemy z połączeniami lotniczymi w regionie. Dotknęły też Polaków. Część z nich powróciła już do kraju.
- Co się teraz dzieje w Iranie i na Bliskim Wschodzie? Najnowsze informacje w naszej relacji
"3 marca 2026 roku Departament Stanu zezwolił pracownikom dyplomatycznym USA, którzy nie są niezbędni w sytuacjach nadzwyczajnych oraz członkom ich rodzin na opuszczenie Cypru ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa" - napisała ambasada USA na Cyprze.
Ma to związek z zagrożeniem atakami rakietowymi i dronowymi Iranu. Teheran od kilku dni prowadzi naloty na szereg państw Bliskiego Wschodu w odpowiedzi na sobotni izraelsko-amerykański atak na tej kraj.
Irańskie drony nad Cyprem
W środę rano Cypr poinformował o wykryciu podejrzanego obiektu w pobliżu libańskiej przestrzeni powietrznej. Przestrzeń nad lotniskiem w Larnace została zamknięta - przekazał Reuters. Dwa samoloty, które przygotowywały się do lądowania na lotnisku w Larnace, zostały przekierowane.
Jak dodała agencja, dwa greckie myśliwce F-16 wystartowały z Cypru w celu przechwycenia obiektu.
Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek trafiona irańskim dronem została brytyjska baza wojskowa Akrotiri na Cyprze. Nikt nie został ranny, a dron wyrządził niewielkie szkody w infrastrukturze.
Opracował Mikołaj Gątkiewicz
Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock