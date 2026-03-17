W izraelskim ataku zginął szef irańskiej rady bezpieczeństwa

Kim jest Laridżani? "Od dekad funkcjonował w sercu decyzyjnym Teheranu" Źródło: TVN24

Według Jerusalem Post po śmierci najwyższego przywódcy Iranu Laridżani był postrzegany za osobę de facto kierującą reżimem w Teheranie. We wtorek media poinformowały o nocnym ataku Izraela, wymierzonym w szefa Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.

Szef MON Izraela potwierdził później, że w ataku zginął Laridżani, a także inny irański oficer Golamrez Solejmani, przywódca paramilitarnej organizacji irańskiej Basidż.

- Laridżani i dowódca Basidż zostali wyeliminowani w nocy [z poniedziałku na wtorek - red.] i dołączyli do przywódcy programu zagłady, [poprzedniego najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego -red.] Chameneiego, i wszystkich [innych -red.] wyeliminowanych członków "osi zła" w głębi piekła – powiedział Kac, cytowany przez portal Times of Israel.

Iran dotychczas nie skomentował doniesień o ataku.

Ali Laridżani Źródło: WAEL HAMZEH/EPA/PAP

Z kolei irańska agencja informacyjna Tasnim opublikowała odręcznie napisaną wiadomość Laridżaniego, nawiązującą do pogrzebu członków irańskiej marynarki wojennej. Wiadomość datowana jest na 17 marca. Jej treść została opublikowana też na profilu urzędnika na X.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026 Rozwiń Wiadomość Larijaniego o pogrzebie członków irańskiej marynarki wojennej Źródło: X

Po raz ostatni Laridżani był widziany w piątek w Teheranie na antyizraelskim wiecu zorganizowanym z okazji Dnia Al-Kuds - przypomniał Reuters.

Kim był Laridżani?

Jak mówił w TVN24 przebywający w Dubaju korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch, Laridżani to "jedna z najważniejszych postaci irańskiego systemu władzy. Polityczna waga ciężka. Człowiek, który od dekad funkcjonował w sercu decyzyjnym Teheranu".

- Przez 12 lat był przewodniczącym parlamentu. Dało mu to ogromne doświadczenie i sieć wpływów w irańskim establishmencie. Wcześniej odpowiadał za jedne z najtrudniejszych rozmów z Zachodem. Jako główny negocjator nuklearny prowadził dialog w sprawie programu atomowego - mówił o jego dorobku politycznym korespondent "Faktów".

Woroch dodał, że irański urzędnik kierował państwową telewizją i cenzurą w kraju, a także jest postrzegany "jako bliski najwyższemu zmarłemu przywódcy ajatollahowi Alemu Chameneiemu" oraz "pragmatyczny konserwatysta", który "potrafił rozmawiać z Zachodem".

- Jeśli został wyeliminowany z talii irańskich kart, to może oznaczać, że jego miejsce zajmie ktoś, kto będzie mniej pragmatyczny, a w obecnej sytuacji pragmatyzm będzie najpotrzebniejszy - ocenił Woroch przed potwierdzeniem informacji o śmierci urzędnika.

IDF: nie żyje irański oficer

O tym, że w ataku "wyeliminowano" również dowódcę Basidż, poinformowały wcześniej Izraelskie Siły Obrony (IDF) w mediach społecznościowych. Według izraelskiej armii grupa pod dowództwem Golamreza Solejmaniego odpowiadała za "ostrą przemoc, liczne aresztowania i stosowanie siły" wobec demonstrantów styczniowych protestów w Iranie.

🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026 Rozwiń IDF o zabójstwie irańskiego oficera Źródło: X

W wyniku prowadzonych przez Izrael i USA ataków zginął dotychczas najwyższy irański przywódcy Ali Chamenei. Teheran potwierdził też śmierć 40 innych wysokich rangą urzędników, w tym dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

