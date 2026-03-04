Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rozmowa, która "uruchomiła wojnę". Kulisy ataku na ajatollaha

Ali Chamenei w trakcie ceremonii żałobnej z okazji Dnia Tasua 5 lipca 2025 r.
Ali Chamenei nie żyje
Atak na najwyższego przywódcę Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, był możliwy dzięki zhakowaniu przez Izrael kamer drogowych w Teheranie - podał dziennik "Financial Times". Według portalu Axios, atak poprzedził telefon premiera Izraela Benjamina Netanjahu do Donalda Trumpa, w którym miał przekazać, że Chamenei spotka się z doradcami, co umożliwi zlikwidowanie ich jednym uderzeniem.

86-letni Ali Chamenei, rządzący Iranem od 1989 r. został zabity w sobotę 28 lutego 2026 r., w pierwszym dniu wspólnego amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Jak podaje "Financial Times", powołując się na izraelskie źródła wywiadowcze, w przeprowadzenie zamachu na ajatollaha pozwoliła szeroka akcja infiltracyjna.

W ciągu kilku lat Izraelowi udało się zhakować prawie wszystkie kamery zainstalowane przy ulicach i placach Teheranu. Zaszyfrowane nagrania trafiały na serwery w Tel Awiwie w ramach szerszej operacji wywiadowczej prowadzonej wobec Iranu.

Wiceszef MON: Polska nie jest stroną tego konfliktu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiceszef MON: Polska nie jest stroną tego konfliktu

Polska

"Znaliśmy Teheran tak, jak znamy Jerozolimę"

Według "FT" jeden z izraelskich funkcjonariuszy wywiadu przyznał, że dzięki zdobytym nagraniom "znaliśmy Teheran tak, jak znamy Jerozolimę". Zdradził, że jedna z kamer zapewniała wyraźny obraz miejsc, w których ochroniarze i kierowcy wysokich rangą irańskich urzędników parkowali swoje pojazdy, umożliwiając funkcjonariuszom wywiadu stworzenie szczegółowego profilu codziennej rutyny panującej w okolicy ulicy Pasteura w Teheranie, gdzie znajdują się kluczowe instytucje rządowe i gdzie zginął Chamenei.

Ali Chamenei w trakcie ceremonii żałobnej z okazji Dnia Tasua 5 lipca 2025 r.
Ali Chamenei w trakcie ceremonii żałobnej z okazji Dnia Tasua 5 lipca 2025 r.
Źródło: IRANIAN LEADER OFFICE

W dniu ataku Izrael miał zakłócić działanie wybranych wież telefonii komórkowej w pobliżu newralgicznego kompleksu, uniemożliwiając członkom zespołu ochrony Chameneiego odebranie ewentualnych ostrzeżeń. Analiza danych wywiadowczych, poznanie codziennych zwyczajów i zachowań ajatollaha i jego świty pomogła izraelskiemu wywiadowi wspartemu przez amerykańską Agencją Wywiadowczą (CIA) zdecydować, że sobotnie poranne spotkanie w biurze Chameneiego będzie najlepszym momentem na atak.

W zeszłym roku agencja Bloomberga poinformowała, że Iran przeprowadził podobną akcję w Izraelu, gdzie uzyskał dostęp do prywatnych kamer bezpieczeństwa, zapewniając sobie podgląd wybranych miejsc w czasie rzeczywistym.

Po irańskich atakach rakietowych na wieżowce w Tel Awiwie, były izraelski urzędnik ds. cyberbezpieczeństwa publicznie ostrzegł mieszkańców, aby wyłączyli domowe kamery monitorujące lub zmienili hasła dostępu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Atak na konsulat, uderzenie w "tajny kompleks", problemy z ewakuacją

Atak na konsulat, uderzenie w "tajny kompleks", problemy z ewakuacją

Podsumowanie
Samolot startuje, pod nim kłęby dymu

Samolot startuje, pod nim kłęby dymu

Rozmowa, która "uruchomiła wojnę"

Jak napisał portal Axios, premier Izraela Benjamin Netanjahu zadzwonił 23 lutego do prezydenta USA Donalda Trumpa i przekazał, że Chamenei spotka się w Teheranie ze swoimi wysokimi rangą doradcami w sobotę rano. Izraelski premier miał powiedzieć Trumpowi: wszyscy oni mogą być zabici w jednym niszczycielskim nalocie - przekazały trzy źródła. To rozmowa, która "uruchomiła wojnę", i zmieniła Bliski Wschód - podkreślił serwis.

Zniszczenia w rezydencji Chameneiego (28.02.2026)
Zniszczenia w rezydencji Chameneiego (28.02.2026)
Źródło: Airbus/CNN

Portal zaznaczył, że daje to odpowiedź na pytanie polityków, światowych liderów a także sceptyków tej decyzji ze środowiska zwolenników Trumpa (MAGA), dlaczego atak przeprowadzono właśnie teraz. Trump i Netanjahu nie chcieli przegapić takiej okazji - podał Axios. Prezydent USA już wcześniej skłaniał się ku uderzeniu na Iran, lecz wahał się w sprawie terminu. Zmieniło się to po telefonie od Netanjahu.

Jak zaznaczają przedstawiciele władz USA i Izraela, rozmowa telefoniczna z 23 lutego to część wielomiesięcznej intensywnej koordynacji między oboma przywódcami. W ciągu dwóch miesięcy poprzedzających atak na Iran liderzy spotkali się dwukrotnie i rozmawiali telefonicznie 15 razy.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Źródło: AVI OHAYON/PAP/EPA

Zabicie Chameneiego. Kulisy decyzji Trumpa

USA i Izrael rozważały przeprowadzenie uderzenia już tydzień wcześniej, lecz operację przesunięto ze względów operacyjnych i wywiadowczych, a także z powodu złej pogody. Na polecenie Trumpa po poniedziałkowej rozmowie CIA potwierdziła wstępnie dane wywiadowcze Izraela w sprawie Chameneiego. Przygotowania nabrały tempa, gdy Trump powiedział Netanjahu, że rozważy podjęcie dalszych działań. Najpierw jednak prezydent miał wygłosić przed Kongresem orędzie o stanie państwa we wtorek wieczorem.

Przedstawiciele amerykańskich władz przekazali, że Trump podjął decyzję, że nie będzie koncentrować się nadmiernie na Iranie, aby nie wystraszyć ajatollaha, który mógłby ukryć się przed atakiem. Do czwartku CIA "w pełni potwierdziła, że wszyscy ci ludzie będą razem i że musimy to wykorzystać" - podało źródło. Tego dnia wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner zadzwonili do prezydenta z Genewy, gdzie rozmawiali ze stroną irańską, i przyznali, że negocjacje zmierzają donikąd.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Trump: Chcą rozmawiać. Powiedziałem: za późno
Donald Trump
"Najgorszy scenariusz". Trump o Iranie
Tehran, Iran
USA "uwikłają się" w długi konflikt? Generał o "najgorszym scenariuszu" dla Europy
KROPKA NAD I

- Jeśli zdecydujesz się na dyplomację, będziemy naciskać i walczyć o porozumienie. Ale ci ludzie pokazali, że nie są skłonni do zawarcia umowy, która cię zadowoli - miał usłyszeć Trump.

W tym momencie Trump był już przekonany, że dane wywiadowcze są wiarygodne, a dyplomacja nie zadziała. W piątek o godz. 15.38 czasu wschodnioamerykańskiego wydał ostateczny rozkaz. 11 godzin później bomby spadły na Teheran, Chamenei zginął i rozpoczęła się wojna - podkreślił Axios.

OGLĄDAJ: Prof. Jacek Czaputowicz w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Prof. Jacek Czaputowicz w "Rozmowie Piaseckiego"

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: IRANIAN LEADER OFFICE

Udostępnij:
Tagi:
IranAjatollah Ali ChameneiIzraelBenjamin NetanjahuDonald TrumpUSATeheranJerozolimaCIA
Czytaj także:
imageTitle
"Ty i ja, na zawsze". Wielkie zmiany w życiu Sabalenki
EUROSPORT
imageTitle
Świątek pokazowo zatrzymana
EUROSPORT
Robacza Pełnia Księżyca, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Tak prezentowała się Pełnia Robaczego Księżyca
METEO
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej
Iran grozi atakiem na Bałkanach
Świat
25 min
pc
Tu miał powstać park narodowy. Jak to możliwe, że zaczęli się o niego kłócić politycy?
Rozmowy o końcu świata
shutterstock_2603188221
Padła szóstka w Lotto Plus
BIZNES
Zniszczenia w Teheranie
Kolejne fale ataków na Bliskim Wschodzie
RELACJA
imageTitle
Potężny cios dla gracza Realu. "Życie obeszło się ze mną okrutnie"
EUROSPORT
Pentagon-zidentyfikował-pierwszych-żołnierzy-USA-poległych-w-wojnie-z-Iranem
Bez ostrzeżenia, bez syreny alarmowej. Okoliczności ataku na Amerykanów
Świat
Będą pojawiać się przymrozki
Tu w kolejnych dniach IMGW może wydać alarmy
METEO
Amerykański lotniskowiec, operacja "Epicka Furia"
"Nie ma ani jednego okrętu". Amerykanie podsumowują ataki na Iran
Świat
Wybuchy w Teheranie
Izrael uderzył w "tajny kompleks"
Świat
W pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju doszło do ataku irańskiego drona
Atak na konsulat, uderzenie w "tajny kompleks", problemy z ewakuacją
Podsumowanie
Silny wiatr
Dziś miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr
METEO
imageTitle
Widzew może zapomnieć o pucharach. Poległ w Katowicach
EUROSPORT
Barcelona gra z Atletico
Szalona pogoń i wielki zawód. Barcelona odpadła
EUROSPORT
Kłęby dymu nad południowymi przedmieściami Bejrutem
Samolot startuje, pod nim kłęby dymu
Świat
2026-03-03T191127Z_1_LWD057603032026RP1_RTRWNEV_C_0576-SPAIN-ACCIDENT-0036
Zawalił się pomost łączący klify. Akcja ratunkowa na plaży
Świat
imageTitle
5000 euro od osoby za ucieczkę ze strefy zagrożenia
EUROSPORT
Wybuchy w Teheranie
Znaczne zniszczenia irańskich obiektów w Teheranie. Zdjęcia satelitarne
RELACJA
shutterstock_2239909941
Wysokie wygrane w Eurojackpot
BIZNES
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
WARSZAWA
imageTitle
Adrian Meronk utknął w Dubaju
EUROSPORT
Pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju
Atak drona i pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju
Świat
Tehran, Iran
USA "uwikłają się" w długi konflikt? Generał o "najgorszym scenariuszu" dla Europy
KROPKA NAD I
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Pogłębiający się konflikt z Iranem wywołuje spadki na światowych giełdach
BIZNES
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: Polska nie jest stroną tego konfliktu
Polska
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
WARSZAWA
imageTitle
Joshua o stanie swojego zdrowia po tragicznym wypadku
EUROSPORT
imageTitle
Polki utarły nosa faworytkom w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica