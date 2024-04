Jordania, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli kraje Bliskiego Wschodu, które stanęły po stronie Izraela i pomogły mu odeprzeć atak Iranu, udowodniły, że bardziej nie znoszą władz w Teheranie, niż izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu - ocenił amerykański dziennik "The Wall Street Journal".

"Nasi regionalni partnerzy podjęli działania (wobec Iranu - red.) pomimo sześciu miesięcy bardzo znaczących napięć pomiędzy (tymi państwami - red.) i Izraelem (podczas wojny Izraela z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas - red.), a także pomiędzy nimi i Stanami Zjednoczonymi, gdy błagali USA, aby zrobiły coś, by powstrzymać Izraelczyków (w Strefie Gazy - red.)" - przypomniał w rozmowie z dziennikiem Steven Cook, analityk ds. Bliskiego Wschodu w amerykańskim think tanku Council on Foreign Relations (CFR).