Ekspert: atak był na rękę Netanjahu, ale Iran nie mógł go nie przeprowadzić

Reakcja Iranu za zbombardowanie konsulatu w Damaszku była widowiskową odpowiedzią, ale słabą i Iran nie chciał, żeby ona była mocniejsza - powiedział dr Witold Repetowicz we "Wstajesz i wiesz". Ekspert ocenił także, że Iran nie mógł nie przeprowadzić tego ataku.

W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów i pocisków rakietowych, z czego 99 procent zostało przechwyconych. Prezydent Izraela Izaak Herzog powiedział, że atak był "deklaracją wojny". Natomiast irańskie siły zbrojne określiły to działanie jako odwet za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku, w którym zginęło kilku irańskich oficerów.

Dr Witold Repetowicz z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i Akademii Sztuki Wojennej powiedział, że jeśli odpowiedź Izraela na irański atak będzie "zbyt radykalna, to Iran z całą pewnością odpowie".

Co zadecydowało o skutecznej obronie Izraela?

Co zadecydowało o skutecznej obronie Izraela? Jacek Tacik/Fakty TVN

- Cały świat - państwa regionu oraz Stany Zjednoczone i inni sojusznicy Stanów Zjednoczonych chcą deeskalacji i odmówiły wsparcia Izraelowi do jakichkolwiek działań kinetycznych przeciwko Iranowi. To warunkuje dość mocno zdolności Izraela do przeprowadzenia takich działań na terytorium Iranu. Na całe szczęście, ponieważ uważam, że Izrael chciałby uderzyć na terytorium Iranu i przeprowadzić kinetyczną operację na terytorium Iranu - powiedział. Wytłumaczył, że kinetyczną operacją jest ostrzelanie, zbombardowanie i dokonanie zniszczeń na terytorium Iranu.