"Wyłącznym celem Hamasu jest zniszczenie Izraela"

"Izrael nie może się cofnąć"

Siły Obronne Izraela potocznie nazywają tunele zbudowane przez Hamas w ciągu ostatnich 15 lat "metrem Gaza". Tworzą one rozległy labirynt, w którym magazynowane są rakiety, broń i amunicja. Zapewniają one też terrorystom możliwość niezauważonego przemieszczania się pod miastem.

- To wszystko powoduje, że walka naziemna z Hamasem będzie bardzo trudna i będzie powodowała bardzo wiele ofiar, także po stronie izraelskiej - zaznaczyła - Atak Hamasu był bezprecedensowy w historii całego państwa Izraela. Zginęło tak dużo cywilów. Izrael jest przygotowany do tego, że jego żołnierze giną, są porywani czasem przez organizacje terrorystyczne, ale nie cywile. I tutaj Izrael nie może się cofnąć. To znaczy nie może się cofnąć, nie powodując takiej drastycznej eliminacji Hamasu - oceniła.

"Społeczność międzynarodowa ma wiele do zrobienia"

Była ambasador Polski w Izraelu oceniła, że "ciągle społeczność międzynarodowa ma naprawdę bardzo wiele do zrobienia". - Powinna przede wszystkim współpracować z Egiptem. I to bardzo skutecznie. Oferując Egiptowi całą możliwą pomoc: finansową i żywnościową. Po to, by jak najwięcej cywilów z Gazy po prostu wpuścić do Egiptu - stwierdziła.