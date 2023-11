CNN: Hamas utrudniał obcokrajowcom wyjazd ze Strefy Gazy

Wysiłki mające na celu zapewnienie bezpiecznego wyjazdu obcokrajowcom ze Strefy Gazy zostały udaremnione przez Hamas i mnóstwo wyzwań logistycznych, co jeszcze bardziej zaostrzyło tragiczną sytuację humanitarną - twierdzi amerykański urzędnik w rozmowie z CNN.

Według urzędnika Hamas, który kontroluje Strefę Gazy, nie pozwalał nikomu opuścić tego obszaru. Wywołało to lawinę negocjacji pod przewodnictwem ambasadora Davida Satterfielda, specjalnego wysłannika USA ds. kwestii humanitarnych na Bliskim Wschodzie.

W miarę pogłębiania się kryzysu humanitarnego w Gazie Hamas przekazał, że cudzoziemcy będą mogli opuścić Strefę Gazy "pod warunkiem uzyskania pozwolenia na wyjazd pewnej liczby rannych Palestyńczyków, co oczywiście nie budzi zastrzeżeń" – powiedział urzędnik.

Jednak około jedna trzecia wymienionych na liście rannych Palestyńczyków została w procesie lustracji oznaczona jako członkowie Hamasu, co było "po prostu nie do przyjęcia dla Egiptu, dla nas, dla Izraela" - powiedział urzędnik. Po kolejnej rundzie negocjacji osiągnięto porozumienie gwarantujące, że "ranni palestyńscy cywile wyjeżdżający z obcokrajowcami nie byli bojownikami Hamasu, (ale) naprawdę indywidualnymi cywilami, ofiarami w tej okropnej, przerażającej tragedii".

We wtorek osiągnięto wreszcie przełom i umożliwiono posiadaczom zagranicznych paszportów oraz grupie krytycznie rannych cywilów wyjazd przez przejście graniczne w Rafah, przy czym pierwsza grupa wyruszyła w środę .

Udane uwolnienie dwóch zakładników w zeszłym miesiącu, powiedział urzędnik, "było czymś w rodzaju pilotażu, mającym na celu sprawdzenie, czy jest to możliwe". Negocjowanie uwolnienia tak dużej liczby zakładników, dodał urzędnik, wymagałoby "dość znacznej przerwy w działaniach wojennych".

Hamas przetrzymuje co najmniej 242 zakładników

Podczas przeprowadzonego na początku października ataku Hamasu do niewoli wzięto 247 osób, z których cztery zostały dotąd wypuszczone, a jedna uratowana. Wśród przetrzymywanych w Strefie Gazy ludzi znajduje się m.in. co najmniej 33 dzieci, młode żołnierki zaatakowane krótko po rozpoczęciu obowiązkowej służby wojskowej, rodziny oraz emerytowana nauczycielka języka arabskiego.

Wśród zakładników są ludzie z ponad 40 krajów i co najmniej jeden palestyński mieszkaniec Izraela: kierowca autobusu, który spędził noc w pobliżu imprezy Nova Music Festival, na którą woził jej uczestników.

Podczas ataku bojownicy Hamasu porwali do Strefy Gazy 18-letnią Liri Elbag oraz 19-letnią Karinę Ariev - młode żołnierki, które krótko przed porwaniem rozpoczęły służbę w izraelskiej armii. Zostały uprowadzone z graniczących z palestyńską enklawą baz. Ich rodziny przyznały, że rozpoznały córki na nagraniach rozprowadzanych przez Hamas, gdy upchnięto je w bagażnikach samochodów wraz z innymi porwanymi.

26-letnia Noa Argamani i 30-letni Avinatan Or bawili się razem na festiwalu, gdy w jego tańczących uczestników strzelać zaczęli nadlatujący na paralotniach terroryści. Parę rozdzielono siłą - co widać na zamieszczonych w mediach społecznościowych nagraniach - i zabrano do różnych kryjówek w kontrolowanej od 2007 roku przez Hamas Strefy Gazy.