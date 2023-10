"Żywy trup", "twarz zła". Kim jest Jahij Sinwar, przywódca Hamasu w Strefie Gazy

Podczas planowanej ofensywy izraelscy żołnierze będą starali się "w pierwszej kolejności" zabić Jahija Sinwara - oświadczył izraelski rzecznik wojskowy, płk Richard Hecht, dodając, że Sinwar "jest twarzą zła". - Zdecydował się wysłać rzeźników do naszych sypialni, by zabili nasze dzieci - mówi ppłk Peter Lerner. Kim jest Jahij Sinwar, przywódca Hamasu w Strefie Gazy?

- Jahij Sinwar jest twarzą zła - powiedział w sobotę izraelski rzecznik wojskowy płk Richard Hecht, cytowany przez "The New York Times". Jak dodał, podczas planowanej ofensywy żołnierze będą starali się "w pierwszej kolejności" zabić Sinwara. - Ten człowiek jest w naszym zasięgu. To żywy trup, dostaniemy go - oświadczył Hecht. - Zdecydował się wysłać rzeźników do naszych sypialni, by zabili nasze dzieci - mówi inny izraelski wojskowy, ppłk Peter Lerner.