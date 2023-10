Były szef saudyjskiego wywiadu: zamiast walki polecam Palestyńczykom obywatelskie nieposłuszeństwo

Były szef wywiadu Arabii Saudyjskiej książę Turki Al-Faisal potępił ataki palestyńskiego Hamasu na cywilów. Podczas przemowy na Uniwersytecie Rice w Houston stwierdził, że jego zdaniem najlepszą opcją dla Palestyńczyków jest wyrażenie "oporu i nieposłuszeństwa obywatelskiego". - To doprowadziło do upadku Imperium Brytyjskiego w Indiach i Imperium Sowieckiego w Europie Wschodniej - przypomniał.

Al-Faisal, który we wtorek przemawiał w amerykańskim Baker Institute for Public Policy na Uniwersytecie Rice w Houston, potępił ataki palestyńskiego Hamasu na cywilów "bez względu na ich wiek i płeć", ponieważ działania te "są sprzeczne z islamskimi zakazami wyrządzania krzywdy ludności cywilnej i profanacji miejsc kultu".

Były szef wywiadu Arabii Saudyjskiej powiedział, że choć wszystkie okupowane ludy mają prawo do oporu, również zbrojnego, to on osobiście woli inną opcję: "oporu i nieposłuszeństwa obywatelskiego". Zdaniem księcia Turkiego Al-Faisala to właśnie "doprowadziło do upadku Imperium Brytyjskiego w Indiach i Imperium Sowieckiego w Europie Wschodniej".