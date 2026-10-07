Przeżyli. "To rzeczy, które zwykle widzi się w horrorach. Ja widziałem je na własne oczy"

O 6.29 muzyka na festiwalu Nova ucichła. Ron Segev spojrzał w niebo. Zobaczył setki rakiet, może tysiące.
Przy wyjeździe zdążył już utworzyć się gigantyczny korek. Ktoś krzyknął, że przy skrzyżowaniu terroryści strzelają do aut.
Ronowi towarzyszył jego młodszy brat Dan i dwoje przyjaciół. Zostawili samochód i razem rzucili się do ucieczki przez pola, pod ostrzałem. Kule przelatywały tuż obok nich, uderzały w ziemię pod stopami i w drzewa, rozpryskując korę.
Potem - jak relacjonuje mi Ron - zaczęły wydarzać się cuda.
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