Reporterka musiała ukryć się w rowie, transmisji na żywo w pobliżu Strefy Gazy nie przerwano

Ekipa amerykańskiej stacji CNN jechała w kierunku granicy pomiędzy Izraelem a Strefą Gazy, gdy usłyszała ostrzał rakietowy ze strony Gazy. Dziennikarze musieli schronić się w rowie blisko drogi. Działo się to w trakcie relacji na żywo.

- Przybyliśmy tutaj, ponieważ to miejsce było miejscem uderzenia całej operacji, rzezi. Pojawili się tutaj bojownicy na pickupach, to było pierwsze miejsce, gdzie przebili mur graniczny i jechali tędy, strzelając na prawo i lewo - wspomniała reporterka.

Ward, po upewnieniu się, że może się podnieść, pokazała okolicę, gdzie przebywa jej ekipa. - To właśnie tutaj bojownicy się pojawili po raz pierwszy, otworzyli ogień do wszystkich samochodów po kolei - powtórzyła, pokazując na widoczny na horyzoncie słup dymu. - Widać wybuchy nad Strefą Gazy, to może być też dym z wyrzutni rakietowych. Trudno się zorientować, po tym, jak się siedziało w rowie - tłumaczyła.