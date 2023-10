Biden rozmawiał z przywódcami Izraela i Egiptu. Naciskał na ochronę cywilów w Strefie Gazy

"Doszło w tym konflikcie do śmierci tysięcy palestyńskich cywilów"

Biden rozmawiał także z prezydentem Egiptu Abdelem Fatahem el-Sisim i zapoznał go z wysiłkami, jakie USA podejmują, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się konfliktu w regionie. Obaj przywódcy zobowiązali się do znaczącego przyspieszenia przepływu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy - przekazano w komunikacie. Wcześniej w niedzielę Reuters oceniał, że wraz z rosnącym bilansem ofiar w Strefie Gazy administracja Bidena jest pod coraz większą presją, by dać do zrozumienia, że jej stanowcze poparcie dla Izraela nie oznacza całkowitej pochwały wszystkich działań tego państwa w palestyńskiej eksklawie. Doradca Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan ocenił w niedzielę, że Siły Obronne Izraela (IDF) powinny "podejmować wszelkie możliwe i dostępne im środki, by rozróżniać między terrorystami Hamasu, którzy są prawowitymi celami wojskowymi, a cywilami, którzy nimi nie są". - Doszło w tym konflikcie do śmierci tysięcy palestyńskich cywilów i jest to absolutna tragedia. Ci ludzie nie zasłużyli na śmierć. Ci ludzie zasłużyli na życie w pokoju, bezpieczeństwie i godności - mówił przedstawiciel Białego Domu, cytowany przez "Times of Israel".