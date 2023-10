Atak Hamasu na Izrael. "Palestyńcy wojownicy" usłyszeli pochwały z Iranu

Po sobotnim ataku na Izrael ze strefy Gazy doradca najwyższego przywódcy Iranu zapewnił o wsparciu Palestyńczyków "aż do momentu pełnego wyzwolenia Palestyny i Jerozolimy", a irański szef dyplomacji mówi o "nowej karcie w dziedzinie oporu przeciwko okupantowi". Z kolei Egipt ostrzega przed "strasznymi konsekwencjami" eskalacji, a Turcja wzywa do "powstrzymania się od impulsywnych kroków".

Co najmniej 40 osób zostało zabitych, a 700 zostało rannych w wyniku sobotniego ataku Hamasu na Izrael - wynika z informacji przekazanych przez izraelskie służby ratownictwa medycznego Magen David Adom. To stan na sobotę, na godzinę 14. Według danych tamtejszego ministerstwa zdrowia do szpitali trafiło 779 osób.