Izrael. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Siły Obronne Izraela ogłosiły, że kończą przygotowania do "znaczącej operacji lądowej" w Strefie Gazy. Wskazały, że przygotowania obejmują "szeroką gamę ofensywnych planów operacyjnych", w tym "połączony i skoordynowany atak z powietrza, morza i lądu". Wcześniej premier Benjamin Netanjahu spotkał się z żołnierzami piechoty stacjonującymi przy granicy ze Strefą Gazy. - Czy jesteście gotowi na następny etap? Bo on się zbliża - powiedział do nich szef rządu. Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.