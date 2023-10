Atak Hamasu na Izrael. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Izrael trzecią dobę broni się przed zbrojnym atakiem Hamasu. Trwa ewakuacja Polaków z zagrożonego regionu. Hamas wystrzelił w niedzielę wieczorem rakiety w kierunku izraelskiego miasta Aszkelon - podał "The Times of Israel". Trafiony został trzykondygnacyjny dom. Według Hamasu wystrzelonych zostało ponad 100 rakiet. Kilku międzynarodowych przewoźników lotniczych poinformowało w niedzielę wieczorem, że zawiesiło loty do Tel Awiwu. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Izraelu.