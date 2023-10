Nie żyje wysoki dowódca Hamasu. Odegrał "dużą rolę w kierowaniu terrorystami podczas masakry"

W czasie nocnego nalotu na Strefę Gazu zabito wyższego dowódcę Hamasu, Murada Abu Murada, kierującego operacjami powietrznymi tej organizacji - poinformowało w sobotę izraelskie wojsko. Trwa ewakuacja cywilów z północy Strefy Gazy. Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Tydzień temu, 7 października, rządzący Strefą Gazy terrorystyczny Hamas zaatakował Izrael, zabijając ponad 1300 osób, głównie cywilów, i porywając co najmniej 120. W prowadzonych od tego czasu atakach IDF na Gazę zginęło już niemal dwa tysiące osób.

Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin:

> Podczas nocnego nalotu na Strefę Gazu zabito wyższego dowódcę Hamasu, Murada Abu Murada, kierującego operacjami powietrznymi tej organizacji - poinformowało w sobotę izraelskie wojsko, cytowane przez portal Times of Israel. Abu Murad odegrał "dużą rolę w kierowaniu terrorystami podczas przeprowadzonej w ubiegły weekend masakry", niektórzy z atakujących dostali się wówczas do Izraela z powietrz, na lotniach - dodały Siły Obronne Izraela (IDF). Celem nalotu, w którym zginął Abu Murad było centrum dowodzenia, z którego koordynowano działania powietrzne Hamasu.

> W przeprowadzonych w nocy z piątku na sobotę innych, "zakrojonych na szeroką skalę" nalotach na Strefę Gazy uderzono w dziesiątki celów powiązanych z Hamasem - poinformowały IDF.

Zniszczenia w Strefie Gazy po izraelskim nalocie Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Forum

> Oddziały izraelskie zabiły w nocy z piątku na sobotę trzech lub czterech terrorystów próbujących dostać się do Izraela z terytorium Libanu, a także dwóch uzbrojonych Palestyńczyków, chcących przedostać się ze Strefy Gazy - poinformowały Siły Obronne Izraela (IDF) w sobotę rano. Bojownicy, którzy starali się dostać do Izraela z północy, przez granicę z Libanem, zostali zlikwidowani przez ostrzał z drona - przekazano w serwisie X. Dwóch uzbrojonych Palestyńczyków, którzy starali się w nocy przedostać do Izraela ze Strefy Gazy zginęło w ostrzale prowadzonym z czołgu.

> Wojsko izraelskie wezwało w piątek do ewakuacji 1,1 mln cywilów zamieszkujących północ Strefy Gazy, najprawdopodobniej po to, by przygotować się do zintensyfikowania operacji wymierzonej w Hamas.

Ewakuacja Palestyńczyków z północy Strefy Gazy PAP/EPA/MOHAMMED SABER

> Stany Zjednoczone przygotowują jednostkę szybkiego reagowania piechoty morskiej do ewentualnego rozmieszczenia w Izraelu - podała w piątek CNN, powołując się na urzędników administracji amerykańskiej. Według stacji 26. Morska Jednostka Ekspedycyjna zdolna do prowadzenia operacji specjalnych, przygotowuje się na wypadek otrzymania rozkazu zbliżenia się do Izraela w celu wzmocnienia tam pozycji sił amerykańskich. Jednostka znajdująca się obecnie na pokładzie desantowego statku szturmowego USS Bataan składa się z ponad 2000 żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy i będzie w stanie m.in. wesprzeć ewakuację na dużą skalę. Do głównych zadań morskiej grupy ekspedycyjnej należą akcje ewakuacyjne i pomoc humanitarna.

USS Bataan w gotowości US Navy

> Sytuacja w Strefie Gazy osiągnęła "nowy niebezpieczny poziom" - oświadczył w piątek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Dodał, że jest w stałym kontakcie z przywódcami regionalnymi, aby skupić się na sposobach ograniczenia cierpień ludności palestyńskiej. "Potrzebujemy natychmiastowego dostępu pomocy humanitarnej w całej Strefie Gazy, abyśmy mogli dostarczyć paliwo, żywność i wodę każdemu potrzebującemu. Nawet wojny mają swoje zasady" – powiedział Guterres.

> Nie możemy zapomnieć o tym, że przytłaczająca większość Palestyńczyków nie ma nic wspólnego z Hamasem i oni też cierpią - powiedział w piątek prezydent USA Joe Biden. Poinformował, że przedstawiciele administracji USA prowadzą rozmowy z władzami Izraela, Egiptu, Jordanii oraz ONZ, by przyjść na pomoc cywilom z Gazy. Wspomniał też, że odbył za pomocą Zooma rozmowę z rodzinami 14 obywateli USA, którzy uznawani są za zaginionych. "Dałem im moje osobiste zobowiązanie, że zrobię wszystko, co tylko możliwe, by wszyscy zaginieni Amerykanie wrócili do rodzin" - oznajmił.

To dla mnie priorytet, by pilnie zająć się kryzysem humanitarnym w Gazie. Nie możemy zapomnieć o fakcie, że przytłaczająca większość Palestyńczyków nie miała nic wspólnego z Hamasem ani tymi przerażającymi atakami i oni też cierpią w ich wyniku.

