CNN: Hamas jawnie szkolił się do ataku na Izrael tuż przy ufortyfikowanej granicy

Izrael walczy siódmą dobę po zbrojnym ataku Hamasu. Jak wynika z ustaleń śledztwa dziennikarskiego stacji CNN, ugrupowanie to jawnie szkoliło się do uderzenia i to niecałą milę od izraelskiej granicy. MSZ Izraela i Rada Bezpieczeństwa Narodowego ostrzegły obywateli kraju przebywających za granicą przed "dniem gniewu". Hamas wezwał swych zwolenników na całym świecie do organizowania protestów, co zdaniem izraelskich służb bezpieczeństwa może też oznaczać ataki na Żydów.

> Hamas jawnie szkolił się do ekstremistycznego ataku na Izrael i to niecałą milę od jego granicy - wynika ze śledztwa dziennikarskiego CNN. W dochodzeniu przeanalizowano prawie dwa lata szkoleń i filmów propagandowych opublikowanych przez Hamas i jego filie i stwierdzono, że bojownicy szkolili się do ataku w co najmniej sześciu miejscach w Strefie Gazy.

> Hamas zaapelował do światowych organizacji humanitarnych o zapewnienie Gazie niezbędnych środków medycznych i humanitarnych w związku z kontynuowaniem przez Izrael nalotów na to terytorium - poinformował portal CNN. Według władz medycznych Strefy Gazy od czasu rozpoczęcia przez Izrael ataków na Gazę zginęło co najmniej 1537 osób, w tym 500 dzieci i 267 kobiet. Atak Izraela był reakcją na śmiercionośny atak Hamasu w ubiegłą sobotę.

> Ponad 338 tys. Palestyńczyków zostało przesiedlonych w wyniku konfliktu między Izraelem a Hamasem - powiedział Stephane Dujarric, rzecznik Sekretarza Generalnego ONZ, poinformował portal CNN.

Strefa Gazy MOHAMMED SABER/PAP/EPA

> Premier Irlandii Leo Varadkar powiedział, że Izrael nie ma prawa stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec Strefy Gazy i wezwał obie strony do powściągliwości w obliczu trwającego konfliktu - poinformował portal BBC.

> Kanada rozpoczęła ewakuację swoich obywateli z Tel Awiwu. Pierwszy wojskowy samolot przewiózł w czwartek 130 osób do Aten – poinformował premier Kanady Justin Trudeau.

> MSZ Izraela i Rada Bezpieczeństwa Narodowego ostrzegły obywateli kraju przebywających za granicą przed "dniem gniewu". Hamas wezwał swych zwolenników na całym świecie do organizowania protestów, co zdaniem izraelskich służb bezpieczeństwa może też oznaczać ataki na Żydów.

> Szef Pentagonu Lloyd Austin uda się w piątek do Izraela, by spotkać się z premierem Benjaminem Netanjahu i członkami izraelskiego gabinetu - poinformował wysokiej rangi przedstawiciel administracji USA. Tego samego dnia wizytę w Izraelu złoży szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty//mm

Źródło: PAP