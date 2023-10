Pierwsze nagranie Hamasu z jedną z porwanych kobiet. "Błagam świat, aby sprowadził moje dziecko z powrotem"

W poniedziałek wieczorem islamistyczna fundamentalistyczna organizacja terrorystyczna opublikowała nagranie, na którym widać 21-letnią Mię Shem, porwaną 7 października z Izraela przez terrorystów z Hamasu i przetrzymywaną jako zakładniczka w Gazie. Kobieta z ranną ręką zapewnia, że jest leczona, i prosi po hebrajsku o jak najszybszy powrót do rodziny. – Proszę, zabierzcie nas stąd tak szybko, jak to możliwe – powiedziała.

Kobieta porwana przez Hamas

Jak podkreślała Keren, zobaczyła na nagraniu, że jej córka wciąż żyje. - Widzę, że jest ranna w ramię, widzę, że miała operację. Wygląda na bardzo przerażoną. Wygląda, jakby bardzo ją bolało i widzę, że mówi to, co jej każą - powiedziała. - Aż do wczoraj nie wiedziałam, czy żyje, czy nie żyje. Wiedziałam tylko, że mogła zostać porwana. Błagam świat, aby zabrał moje dziecko z powrotem do domu - zaapelowała.