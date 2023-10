Media: w zaatakowanym przez Hamas kibucu Kfar Aza znaleziono już ciała około 40 dzieci. "To masakra"

W zaatakowanym przez bojowników Hamasu kibucu Kfar Aza znaleziono ciała około 40 dzieci - informuje portal dziennika "Times of Israel". Całkowita liczba zamordowanych pozostaje nieznana, ponieważ ciała są nadal odnajdywane. - To nie jest wojna, to nie jest pole bitwy. To masakra - relacjonował generał Itai Weruw.

Kibuc Kfar Aza, położony kilkaset metrów od granicy Izraela ze Strefą Gazy, został zaatakowany przez bojowników Hamasu w sobotę o świcie. Nieznana pozostaje dokładna liczba zamordowanych, ponieważ ciała są nadal odnajdywane. Żołnierze izraelscy wśród ofiar znaleźli dotąd ciała około 40 dzieci, w tym bardzo małych - poinformował we wtorek portal Times of Israel.

Wcześniej we wtorek portal przekazał, że izraelska armia zorganizowała tego dnia wizytę przeznaczoną dla korespondentów zagranicznych mediów, którzy mogli osobiście zobaczyć skutki ataku Hamasu na kibuc. - To nie jest wojna, to nie jest pole bitwy. Widzisz dzieci, matkę, ojca w ich sypialniach, w ich schronach, i to jak terroryści ich zabili - relacjonował generał Itai Weruw, cytowany przez Times of Israel. - To masakra - dodał izraelski wojskowy.