Rzecznik izraelskiego wojska: możemy walczyć na dwóch lub więcej frontach

Rzecznik Sił Obronnych Izraela zapewnił, że jego kraj jest przygotowany do prowadzenia wojny na dwóch lub większej liczbie frontów. Nawiązał w ten sposób do wzrostu napięcia na granicy Izraela z Libanem. Od ponad tygodnia Izrael prowadzi operację w Strefie Gazy, w odpowiedzi na atak Hamasu z 7 października. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z wojny Izraela z Hamasem.

> Gideon Sa'ar, minister w gabinecie premiera Izraela Benjamina Netanjahu, oświadczył w izraelskiej telewizji, że palestyński Hamas musi zostać zniszczony, aby nigdy więcej nie zagrażał państwu żydowskiemu. Dodał, że będzie to lekcja dla całego regionu.

> Izrael jest przygotowany do prowadzenia wojny na dwóch lub większej liczbie frontów - zapewnił w niedzielę rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) kontradmirał Daniel Hagari. Dodał, że wspierany przez Iran szyicki ruch Hezbollah eskaluje napięcie na granicy z Libanem, aby utrudnić izraelską ofensywę w Strefie Gazy.

> Nikt z naszych obywateli nie mógł wyjechać ze Strefy Gazy. Na chwilę obecną nie ma powodów do obaw o ich życie – powiedział premier Rumunii Marcel Ciolacu, komentując sytuację ok. 200 obywateli tego kraju, którzy wcześniej poprosili władze o ewakuację.

> Prezydent USA Joe Biden rozważa udanie się z wizytą do Izraela - podała w niedzielę agencja AP, powołując się na źródła w prezydenckiej administracji. W poniedziałek do Tel Awiwu po raz kolejny przyleci sekretarz stanu USA Antony Blinken.

> Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał w niedzielę Hamas do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników, a Izrael do zapewnienia "szybkiego i niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej" do Strefy Gazy.