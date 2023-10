Chiny wysłały okręty na Bliski Wschód. W regionie operuje co najmniej sześć jednostek

Sześć chińskich okrętów operowało w ostatnim tygodniu na Bliskim Wschodzie - wynika z komunikatów chińskiego ministerstwa obrony. Do pojawienia się wyjątkowo dużych chińskich sił morskich doszło po ataku terrorystów z Hamasu na Izrael i gwałtownym wzroście napięcia w tym regionie. Wcześniej z tego powodu na Bliski Wschód wysłane zostały przez USA dwie grupy uderzeniowe lotniskowców.

Zadaniem tej grupy oficjalnie było zapewnianie bezpieczeństwa morskim szlakom żeglugowym w Zatoce Adeńskiej oddzielającej Afrykę od Półwyspu Arabskiego. Chiny regularnie wysyłają w ten region swoje okręty, ponieważ wiedzie tędy jeden z najważniejszych morskich szlaków transportowych, łączący przez kanał Sueski Azję z Afryką Północną i Europą. W ubiegłych latach dochodziło w Zatoce Adeńskiej do ataków piratów na statki handlowe.

Chińskie okręty na Bliskim Wschodzie

2 października 44. Grupa zgodnie z planem przekazała swoje zadania 45. Eskortowej Grupie Zadaniowej składającej się z niszczyciela rakietowego typu 052D Urumchi, fregaty typu 054A Linyi oraz okrętu zaopatrzeniowego Dongpinghu. Jak odnotowywała chińska agencja informacyjna Xinhua, 45. Grupa składa się z samych jednostek niedawno oddanych do służby - najstarsza z nich ma zaledwie pięć lat.

Jak jednak wynika z komunikatów ministerstwa obrony, 44. Grupa okrętów, mimo wypełnienia swoich zadań, nie wróciła do Chin. Zamiast tego 10 października okręty te dotarły do stolicy Omanu - Muskatu, gdzie uczestniczyły m.in. we wspólnych ćwiczeniach morskich. Następnie w dniach 18-22 października przebywały z wizytą około tysiąc kilometrów dalej na północ w porcie w Kuwejcie. Nie wiadomo, jakie są dalsze plany 44. Eskortowej Grupy Zadaniowej - chiński resort informuje o działaniach swoich okrętów zwykle z kilkudniowym opóźnieniem.