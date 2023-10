Austriacki Hercules miał lecieć do Izraela, uległ awarii. "Nie mogliśmy pomóc naszym rodakom"

Władze Austrii chciały przeprowadzić ewakuację swoich obywateli z Izraela przy pomocy wojskowego samolotu, ale plany te zostały pokrzyżowane, gdy jedyny dostępny C-130 Hercules uległ awarii. Zmusiło to kraj do zarezerwowania miejsc na lot komercyjny.

Austria poinformowała we wtorek, że w środę rozpocznie ewakuację obywateli swojego kraju z Izraela przy pomocy jedynego dostępnego wojskowego Herculesa C-130. To największy samolot w flocie - Austria posiada łącznie trzy maszyny tego typu - ale także jeden z najstarszych: służy od lat 60. XX wieku. Gdy w środę nad ranem samolot przygotowywał się do wylotu z Austrii do Izraela, w jego części pasażerskiej pojawił się dym. Zdarzenie to uniemożliwiło start maszyny.