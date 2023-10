Drastyczne zdjęcia po ataku Hamasu. Szkoły apelują, by rodzice odcięli dzieci od mediów społecznościowych

Atak na Izrael. Drastyczne materiały w mediach społecznościowych

Od czasu sobotniego ataku terrorystów z Hamasu na Izrael w mediach społecznościowych pojawia się wiele zdjęć i nagrań zawierających brutalne treści, łącznie z mordowaniem cywilów. Pojawiają się też treści zawierające fałszywe informacje. BBC podaje, że kilka szkół w Tel Awiwie ostrzegło rodziców przed materiałami pokazującymi zakładników błagających o litość, które mają się wkrótce ukazywać w mediach społecznościowych za sprawą Hamasu. Poproszono ich także o skasowanie TikToka i Instagrama z telefonów dzieci. Swój apel wydało także lokalne stowarzyszenie rodziców. "Nie możemy pozwolić, by nasze dzieci oglądały takie rzeczy", napisano w komunikacie, zauważając jednocześnie, że "trudnym, a wręcz niemożliwym jest ograniczenie (rozprzestrzeniania się - red.) tych treści w mediach społecznościowych". Inne organizacje wezwały rodziców do obserwowania aktywności ich dzieci w sieci, by zmniejszyć ryzyko ich kontaktu z materiałami zawierającymi przemoc.

Podobne ostrzeżenie wydały niektóre szkoły w New Jersey i Nowym Jorku. Zachęcono rodziców do skasowania aplikacji z telefonów dzieci lub obserwowania tego, co dzieci oglądają, rozmawiania, jak unikać otwierania drastycznych nagrań, a także, co robić, gdy już na takie trafią. Również niektóre placówki w Wielkiej Brytanii zdecydowały się na podobny krok. Jedna ze szkół, w której uczą się dzieci pochodzenia żydowskiego, przekazała BBC, że regulowanie korzystania z platform społecznościowych przez dzieci jest trudne, bo korzystają z nich cały czas, ale zachęcono rodziców do rozmawiania z dziećmi o treściach, które oglądają. "Uważamy, że powinni zawsze to robić, ale w tej chwili w sposób szczególny, gdy to, co ich dzieci widzą, może być bardzo niepokojące" - podkreślono.