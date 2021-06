"Poważne naruszenia zobowiązań". Sąd wyznacza AstraZenece ścisły harmonogram dostaw

Brukselski sąd nakazał firmie AstraZeneca pilne dostarczenie 50 milionów dawek szczepionki do 27 września 2021 roku. Według planu koncern ma dostarczyć 15 milionów dawek do 26 lipca do godziny 9, następnie 20 milionów dawek do 23 sierpnia i 15 milionów dawek do 27 września.