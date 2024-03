Organizacja Airports Council International zaprezentowała listę tegorocznych zwycięzców nagród ASQ Awards. Umieszczone na niej lotniska uznano za najlepsze pod względem obsługi pasażerów. Łącznie, we wszystkich kategoriach, wyróżnionych zostało 90 portów lotniczych. Spora część z nich znajduje się w Europie.

Najlepsze lotniska w Europie pod względem obsługi pasażerów

Co ciekawe, w poszczególnych kategoriach nie wybierano jednego zwycięzcy. Zamiast tego nagrody przekazano 20 procentom najlepszych lotnisk w grupie. W przypadku Europy wyróżnienia zdobyło aż 28 lotnisk. Dziewięć spośród nich przypadło portom w Hiszpanii . Organizatorzy rozdania docenili również lotniska z Danii , Estonii , Finlandii , Grecji , Islandii , Macedonii, Malty , Portugalii , Serbii , Szwajcarii , Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Na listę nie trafiło żadne lotnisko z Polski.

Mianem najlepszych europejskich lotnisk, przyjmujących rocznie ponad 40 milionów pasażerów, określono włoski port Rzym-Fiumicino i hiszpańskie lotnisko w Barcelonie. W kategorii portów z liczbą odwiedzających szacowaną na 25-40 milionów uznano lotniska w Kastrup (blisko Kopenhagi), Mediolanie, Palmie i Zurychu. Aeropuerto de Alicante-Elche w Hiszpanii i Helsinki Airport w Finlandii zdobyły nagrody dla lotnisk przyjmujących od 15 do 25 milionów pasażerów rocznie.

Mniejsze lotniska, o liczbie odwiedzających mieszczącej się w przedziale 5-15 milionów, które otrzymały wyróżnienie to: Aeroporto di Roma-Ciampino (Włochy), Belgrade Nikola Tesla Airport (Serbia), Izmir Adnan Menderes Airport (Turcja), Keflavik International Airport (Islandia), Linate Airport (Włochy), Malta International Airport (Malta), Porto Airport (Portugalia) oraz Thessaloniki Airport "Makedonia" (Grecja). W przedostatniej kategorii - lotnisk przyjmujących od 2 do 5 milionów pasażerów - uhonorowano cztery porty lotnicze: Aeropuerto de Menorca w Hiszpanii, Milas-Bodrum Airport w Turcji, Skopje International Airport w Macedonii, a także Tallinn Airport w Estonii. Z kolei lotniska o liczbie odwiedzających nieprzekraczającej dwóch milionów, którym przyznano nagrodę ASQ Awards, to hiszpańskie: Aeropuerto de El Hierro, Aeropuerto de Girona – Costa Brava, Aeropuerto de Reus, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, Almeria Airport oraz brytyjskie Inverness Airport.