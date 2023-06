Siedział obok pasażera, który otworzył drzwi podczas lotu. Relacja mrożąca krew w żyłach

Pomyślałem, co złego zrobiłem w życiu. Była to tylko chwila, ale przez głowę przebiegło mi mnóstwo myśli - opowiadał Lee Yoon-jun, którego sąsiad nagle otworzył drzwi ewakuacyjne podczas lotu. Groźny incydent w samolocie linii Asiana Airlines miał miejsce pod koniec maja. Teraz CNN rozmawiało z jednym z pasażerów.

Do mrożącego krew w żyłach zdarzenia doszło 26 maja. W samolocie linii Asiana Airlines lecącym do Daegu w Korei Południowej na krótko przed lądowaniem jeden z pasażerów otworzył drzwi ewakuacyjne. 33-latek tłumaczył później, że zrobił to, bo było mu "niewygodnie" i "chciał szybko wysiąść z samolotu". Lee Yoon-jun, który siedział obok sprawcy, udzielił wywiadu stacji CNN. - Poczułem grozę śmierci. Myślałem, że umrę, że to mój koniec - wspomina.