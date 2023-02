Arystokratka uciekła z noworodkiem i partnerem skazanym za gwałt. Matka pisze do niej list otwarty

Poszukiwania pary i ich dziecka

Policja twierdzi, że para stale się przemieszcza - mieli przedostać się z Bolton do Liverpoolu, a następnie do Harwich, wschodniego Londynu i Newhaven w hrabstwie Sussex, gdzie byli widziani 8 stycznia w pobliżu portu. Według funkcjonariuszy mogą sypiać w niebieskim namiocie, mają ze sobą znaczną ilość gotówki i skutecznie unikają namierzenia przez policję. Na zdjęciach z kamer monitoringu, którym kilkukrotnie udało się ich uchwycić, mają zakryte twarze.

Jak podała stacja Sky News, matka 35-latki wystosowała list otwarty do córki. "Podjęłaś decyzje w swoim osobistym dorosłym życiu, które okazały się wyzwaniem, jednak szanuję je i wiem, że chcesz zachować swoje nowo narodzone dziecko za wszelką cenę. To dziecko nie zostanie ci odebrane, ale ono potrzebuje opieki w miłym i ciepłym otoczeniu" - napisała Virginie de Selliers. "Chcę pomóc tobie i mojemu wnukowi. Zasługujesz na możliwość zbudowania nowego życia, założenia stabilnej rodziny i korzystania z tych samych wolności, które ma większość z nas. Constance, zrobię co mogę, aby stanąć u twojego boku i mojego wnuka. Nie jesteś sama w tej sytuacji. Będziemy cię wspierać w każdy możliwy sposób. Jestem gotowa zrobić co trzeba, abyś podniosła się po tym okropnym doświadczeniu i abyś mogła się rozwijać i cieszyć macierzyństwem. Kocham cię i tęsknię za tobą" - dodała.