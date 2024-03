Arnold Schwarzenegger przeszedł operację. "Stałem się bardziej maszyną"

O operacji serca Arnold Schwarzenegger poinformował osobiście w najnowszym odcinku własnego podcastu "Arnold's Pump Club". Aktor, a w latach 2003-2011 gubernator Kalifornii, opowiedział też o swojej chorobie i historii operacji serca, które przeszedł. Jak zastrzegł otwarte mówienie na temat własnych problemów medycznych jest sprzeczne z jego wychowaniem w Austrii, gdzie "wszystko, co dotyczy opieki zdrowotnej, trzymano dla siebie". Jednak do wyznania skłoniły go wiadomości od innych osób w podobnej sytuacji, co on, którym mówienie o operacji "dodaje odwagi i nadziei, by uporać się z własnymi problemami".