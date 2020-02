Chcą zastąpić następczynię Merkel. Do Lascheta dołącza Merz

Armin Laschet, premier Nadrenii Północnej-Westfalii, będzie ubiegał się o fotel przewodniczącego niemieckiej CDU. Polityk może liczyć na wsparcie ministra zdrowia Jensa Spahna, który nie będzie kandydował. Również we wtorek aspirację do pozycji po Annegret Kramp-Karrenbauer oficjalnie zgłosił Friedrich Merz.

Wybory nowego lidera CDU to pokłosie wydarzeń w jednym z najmniejszych niemieckich krajów związkowych - Turyngii. 5 lutego tamtejszy parlament nieoczekiwanie wybrał na stanowisko premiera deputowanego liberalnej FDP Thomasa Kemmericha. Było to możliwe, ponieważ przedstawiciele CDU i prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) zagłosowali tak samo. Efektem było poważne spięcie w koalicji rządowej (CDU/CSU-SPD) na poziomie federalnym.

Laschet, Merz i Roettgen

Merz oficjalnie zgłosił swoją kandydaturę kilka godzin po Laschecie. - To decyzja o kierunku CDU. To nie zerwanie z przeszłością, ale start i odnowa na przyszłość. CDU musi patrzeć przed siebie - powiedział Merz, ogłaszając start.

Wybór nowego przewodniczącego może mieć dalekosiężne konsekwencje dla niemieckiej polityki, z przedterminowymi wyborami do Bundestagu włącznie. Eksperci przekonują, że nowy szef ugrupowania - ktokolwiek nim zostanie - będzie chciał też zastąpić Merkel na stanowisku kanclerza, by prowadzić kampanię wyborczą już na stanowisku szefa rządu. Doskonale zdają sobie z tego sprawę należący do rządu socjaldemokraci z SPD, którzy wielokrotnie powtarzali, że jeśli CDU zmieni kanclerza przed wyborami, to wyjdą z koalicji.