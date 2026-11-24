Świat Amerykańska armia chce wysadzić tony niebezpiecznych odpadów. Protestują mieszkańcy i ekolodzy Jakub Loska |

Amerykańska armia chce wysadzić tony odpadów. Protestują mieszkańcy i ekolodzy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Scott Olson/Getty Images

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Według amerykańskiej armii w bunkrach na terenie fabryki amunicji w stanie Iowa w kilkudziesięciu beczkach znajduje się kilka ton substancji, która w każdej chwili może wybuchnąć, bo uległa degradacji i "straciła stabilność".

Azydek ołowiu to materiał wybuchowy stosowany w detonatorach. Kiedy wojsko ogłosiło zamiar przeprowadzenia kontrolowanej eksplozji, zaprotestowali okoliczni mieszkańcy, którzy obawiają się toksycznej chmury ołowiu, która mogłaby rozciągać się na szerokość nawet 150 kilometrów.

W ubiegłym tygodniu wojsko wezwało ludność cywilną, by nie wychodziła z domów. Zdziwienie i gniew wywołały oficjalne wytyczne, jak uprzątnąć ewentualne zanieczyszczenie.

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Sąd w USA zablokował detonację

Do kontrolowanej detonacji miało dojść w ubiegły piątek, ale zablokował ją sąd, który uwzględnił protesty mieszkańców i ekologów. Ci przypominają, że ołów to silnie toksyczny metal.

- Istnieje ryzyko opóźnień (dzieci) w rozwoju. Ołów nie ulega rozkładowi w środowisku. Raz uwolniony pozostaje ołowiem. Jego rozprzestrzenianie się drogą powietrzną, jak i poprzez osiadanie w nieznanych miejscach w ilościach, których nie potrafimy dokładnie oszacować na obszarze obejmującym nawet 100 mil stanu Iowa budzi nas ogromny niepokój - powiedziała Kerri Johannsen z organizacji Iowa Environmental Council.

Armia USA chce wysadzić tony niebezpiecznych odpadów Źródło zdjęcia: Scott Olson/Getty Images

Armia zapowiada, że zignoruje decyzję sądu, powołując się na nadzwyczajne uprawnienia w przypadku zagrożenia. Toksycznego ładunku nie da się bezpieczni wywieźć.

Zdaniem wojska, do samoistnej eksplozji może dojść w każdej chwili. Zakłady w Middletown to jedna z największych fabryk amunicji w Ameryce. Działają od lat 40. XX wieku. Groźny azydek ołowiu był tu składowany od kilkudziesięciu lat. Według miejscowych obecne zagrożenie to efekt zaniedbań ze strony wojska.

Mieszkańcy i ekolodzy obawiają się skażenia

Iowa to stan rolniczy - katastrofy ekologicznej najbardziej obawiają się okoliczni farmerzy. - Nikt tak naprawdę nic nie wie. Podobna eksplozja nigdy nie została udokumentowana - stwierdził mieszkaniec stanu Iowa, Jeremy Atwater. - To będzie duży problem. Będzie wiele zatruć ołowiem - dodał.

- Najwięcej wątpliwości mają rolnicy z obszaru, który ma zostać dotknięty skutkami katastrofy. Trzymanie zwierząt w zamkniętych pomieszczeniach nie jest dla nich realnym wyjściem - podkreśliła Kerri Johannsen. - Na jak długo? A co z trawą, którą będą potem jeść zwierzęta? A co z obecnością ołowiu w glebie? - zastanawiała się.

Wojsko zapowiada przeprowadzenie detonacji w najbliższych dniach, bo ryzyko samoistnej eksplozji rośnie wraz ze spadkiem temperatury poniżej zera. Armia czeka na korzystny wiatr, by ograniczyć do minimum obszar skażenia.