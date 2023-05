Armia USA: amerykańskie myśliwce przechwyciły sześć rosyjskich samolotów

Przechwycone rosyjskie maszyny, to bombowce strategiczne Tu-95, tankowce powietrzne Ił-78 i myśliwce Su-35 - przekazało NORAD w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Dowództwo uznało incydent za "rutynowy"

Dowództwo uznało incydent za "rutynowy" i poinformowało, że do podobnych zdarzeń dochodzi kilkakrotnie w ciągu roku w strefie identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) Alaski. "Do tych rosyjskich działań w północnoamerykańskiej ADIZ dochodzi regularnie i nie są one postrzegane jako zagrożenie" - czytamy w komunikacie NORAD.