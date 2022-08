Tajwan oddał strzały ostrzegawcze w kierunku chińskiego drona

czytaj dalej

Wpływowy w Iraku szyicki duchowny Muktada as-Sadr wezwał we wtorek swoich zwolenników do udania się do domów. W poniedziałek, w odpowiedzi na jego decyzję o wycofaniu się z polityki, sadryści zaatakowali budynki rządowe rozpętując zamieszki, w których zginęły dziesiątki ludzi.