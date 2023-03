Armenia chciała pociągnąć Azerbejdżan do odpowiedzialności, dzięki temu może aresztować Putina

Sąd Konstytucyjny Armenii uznał w piątek za zgodne z konstytucją zobowiązania kraju dotyczące Międzynarodowego Trybunału Karnego, wynikające ze Statutu Rzymskiego - poinformowały w piątek agencje w Erywaniu. Oznacza to, że prezydent Rosji Władimir Putin nie może oficjalnie odwiedzić tego kraju - przypomniała niezależna "Nowaja Gazieta Jewropa".

Decyzja Sądu Konstytucyjnego w Erywaniu oznacza, że Władimir Putin i rosyjska rzeczniczka praw człowieka Maria Lwowa-Biełowa, wobec których Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania , oficjalnie nie mogą wjechać na terytorium Armenii . Władze tego kraju byłyby bowiem zobowiązane do ich zatrzymania.

Armenia nie ratyfikowała Statutu Rzymskiego, ponieważ w 2004 roku Sąd Konstytucyjny tego kraju uznał, że zapisy dokumentu są sprzeczne z ówczesną ustawą zasadniczą. Jednak pod koniec zeszłego roku rząd w Erywaniu zwrócił się do Sądu Konstytucyjnego z pytaniem o możliwość uznania Statutu Rzymskiego. Celem tego kroku było pociągnięcie władz Azerbejdżanu do odpowiedzialności za domniemane zbrodnie popełnione w Górskim Karabachu, terytorium będącym przedmiotem sporu między Armenią i Azerbejdżanem.

Sojusznik Rosji na Kaukazie Południowym

Ostatnio Władimir Putin odwiedził Armenię pod koniec listopada zeszłego roku, kiedy w tym kraju odbywał się szczyt państw ODKB. Po zakończeniu spotkania ormiański premier Nikol Paszynian odmówił jednak podpisania podpisania deklaracji końcowej szczytu, twierdząc, że w dokumencie pominięto ocenę polityczną działań Azerbejdżanu. Paszynian oskarżył wówczas rosyjskie siły rozjemcze, które miały zapewniać bezpieczeństwo korytarza laczyńskiego (łączącego Armenię z Górskim Karabachem) o to, że "nie wykonują swoich zadań".

"Kolejne państwo poradzieckie, należące do kremlowskiego bloku wojskowego ODKB, dołączyło do krajów, które będą musiały aresztować Putina na podstawie nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego" - skomentowała w piątek rosyjska sekcja angielskojęzycznego portalu The Moscow Times.