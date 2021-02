"Czas Nikoli się skończył". Protesty przeciwko premierowi

Protesty po porażce

Protesty armeńskiej opozycji rozpoczęły się po podpisaniu w listopadzie 2020 roku przez premiera Paszyniana porozumienia z Azerbejdżanem o zawieszeniu broni w Górskim Karabachu. Kilkanaście partii opozycyjnych zapowiedziało wówczas kontynuowanie protestów aż do skutku, tzn. do odejścia premiera, krytykowanego za kapitulację w wojnie i zdradę interesów państwa. Sam Paszynian wielokrotnie oświadczał, że nie ustąpi.

Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych przez siły tego kraju terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.