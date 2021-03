Zarzuty wobec byłego prezydenta wycofane. Koczarian ogłosił start w wyborach

66-letni Robert Koczarian został aresztowany w 2018 roku i oskarżony o zamach stanu. W szczególności oskarżono go o sfałszowanie wyborów prezydenckich w 2008 roku na korzyść swojego sojusznika i wyznaczonego następcy Serża Sarkisjana, co wywołało krwawe demonstracje po wyborach. Jednak Sąd Konstytucyjny obecnie orzekł, że te zarzuty są sprzeczne z "konstytucją kraju" - poinformował przewodniczący tej instytucji Arman Dilanian. - Decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwołać - dodał.

Oskarżenie i areszt

Koczarian, który rządził byłą sowiecką republiką na Kaukazie od 1998 do 2008 roku, został aresztowany w lipcu 2018 roku. Od tamtej pory był kilkakrotnie zwolniony i ponownie aresztowany. W czerwcu ubiegłego roku został po raz kolejny zwolniony za kaucją w wysokości 4,15 miliona dolarów.

Po wyborach prezydenckich w 2008 roku, wygranych przez Serża Sarkisjana, doszło do gwałtownych starć między policją a zwolennikami pokonanej opozycji, która potępiła sfałszowane głosowanie. Zginęło wtedy ośmiu demonstrantów i dwóch członków sił bezpieczeństwa. Pomimo tego Serż Sarkisjan pozostał na czele Armenii do kwietnia 2018 roku, kiedy został zmuszony do rezygnacji po kilku tygodniach demonstracji zorganizowanych przez Nikola Paszyniana, obecnego premiera.