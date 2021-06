Oskarżany o kapitulację, bez "żadnej zdolności koalicyjnej". Paszynian walczy o utrzymanie władzy

Niejasny wynik wyborów

Według ostatnich przedwyborczych sondaży łeb w łeb idą ugrupowania Koczariana i Paszyniana, przy czym koalicja byłego prezydenta miała wyprzedzić formację Paszyniana (24,1 wobec 23,8 proc.). Eksperci zaznaczają jednak, że wiarygodność ormiańskich sondaży jest trudna do ocenienia i należy podchodzić do nich ostrożnie. "Wiarygodnie ocenić poziom poparcia kandydatów jest trudno, a jedyna pracownia, która regularnie publikuje badania opinii publicznej, firma MPG, w ostatnim czasie odnotowywała stopniowy wzrost poparcia dla bloku Armenia, na czele którego stoi Koczarian" – pisze BBC, zaznaczając jednak, że metodologia badań budzi wątpliwości, m.in. dlatego, że uczestniczą w niej tylko osoby korzystające z telefonów stacjonarnych.

Konflikt w Górskim Karabachu

Konflikt zbrojny między Armenią a Azerbejdżanem rozpoczął się we wrześniu 2020 roku, gdy Baku podjęło próbę odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem - separatystycznym regionem, de iure będącym częścią Azerbejdżanu, a od połowy lat 90. XX wieku kontrolowanym przez Erywań. Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Azerowie uzyskali znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne (Armenia, Azerbejdżan oraz Rosja jako gwarant) porozumienie o zawieszeniu broni. Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi części zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.